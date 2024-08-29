"أن تأتي متأخرا أفضل من ألا تأتي".. فيجورست إلى أياكس

الخميس، 29 أغسطس 2024 - 17:51

كتب : FilGoal

فوت فيجورست - أياكس

أعلن أياكس الهولندي اليوم الخميس رسميا ضمه للمهاجم فوت فيجورست قادما من صفوف بيرنلي تحت عنوان "أن تأتي متأخرا أفضل من ألا تأتي أبدا".

ووقع اللاعب صاحب الـ32 عاما على عقد يربطه بنادي العاصمة الهولندية حتى عام 2026.

وكان فيجورست يلعب في صفوف بيرنلي منذ يناير من عام 2022 قادما من فولفسبورج الألماني.

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وبعد ستة أشهر مع الفريق الإنجليزي رحل في بداية موسم 2022-2023 معارا إلى بيشكتاش وفي منتصفه قطع إعارته للفريق التركي لينضم بالطريقة ذاتها إلى مانشستر يونايتد.

وفي الموسم الماضي أعير مجددا من بيرنلي إلى هوفنهايم الألماني.

والآن رحل عن بيرنلي نهائيا لينتقل إلى أياكس.

وخلال الموسم الماضي سجل سبعة أهداف وصنع أربعة في 30 مباراة مع هوفنهايم.

ويملك فيجورست 39 مباراة بقميص هولندا سجل خلالهم 12 هدفا وصنع هدفين آخرين.

فيجورست أياكس بيرنلي ميركاتو
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