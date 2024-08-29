كرة طائرة - منتخب شباب مصر يودع بطولة العالم أمام الأرجنتين بشق الأنفس
الخميس، 29 أغسطس 2024 - 17:47
كتب : محمد سمير
ودع شباب منتخب مصر للكرة الطائرة تحت 17 عاما منافسات بطولة العالم من ربع النهائي.
وخسر شباب الفراعنة بشق الأنفس أمام الأرجنتين بثلاثة أشواط مقابل شوطين.
وحسم شباب منتخب الأرجنتين المباراة في الشوط الفاصل بنتيجة 15-9.
وتقدم منتخب الأرجنتين في الشوط الأول بنتيجة 25-23 قبل أن يعادل الفراعنة النتيجة بـ 25-22 في الشوط الثاني.
وحسمت الأرجنتين الشوط الثالث بنتيجة 25-16 قبل أن تتعادل مصر مجددا بنتيجة 25-21.
وتم اللجوء لشوط إضافي مكون من 15 نقطة ونجح التانجو الأرجنتيني في حسم المباراة.
ويلعب بذلك منتخب مصر على تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن.
وكان منتخب شباب مصر قد قدّم أداء رائعا في دور المجموعات وتصدر المجموعة على حساب إيران رابع التصنيف العالمي.
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