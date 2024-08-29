نابولي يضم روميلو لوكاكو

الخميس، 29 أغسطس 2024 - 17:11

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو - نابولي

أعلن نادي نابولي الإيطالي ضم البلجيكي روميلو لوكاكو قادما من تشيلسي الإنجليزي.

ولم يكشف فريق الجنوب الإيطالي عن تفاصيل أو مدة التعاقد.

ووفقا للتقارير فإن نابولي ضم البلجيكي مقابل 30 مليون يورو لمدة 3 مواسم.

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وسيخوض نابولي ثالث رحلة له في الدوري الإيطالي بعد إنتر عبر ولايتين وروما والآن نابولي.

Romelu is proud to be one of us!

💙 #ProudToBeNapoli | #ForzaNapoliSempre | #WelcomeLukaku pic.twitter.com/Z4R4x4LVkz

كما سيجتمع مع أنطونيو كونتي المدير الفني للبارتينوبي الذي خاض تحت قيادته 95 مباراة سجل خلالها 64 هدفا وصنع 17 في جميع المسابقات.

وسبق أن حقق لوكاكو مع كونتي لقب الدوري الإيطالي.

وأصبح لوكاكو خامس صفقات نابولي بعد أليساندرو بونجورينو وديفيد نيريس ورافا مارين وليوناردو سبينازولا.

ولعب البلجيكي البالغ 31 عاما لفرق أندرلخت وتشيلسي ووست بروميتش وإيفرتون ومانشستر يونايتد وإنتر وروما وأخيرا نابولي.

نابولي روميلو لوكاكو تشيلسي
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