قائمة إنجلترا – عودة هاري ماجواير.. وتواجد مادويكي لأول مرة في مع المدرب المؤقت

الخميس، 29 أغسطس 2024 - 16:56

كتب : FilGoal

هاري ماجواير - إنجلترا - فرنسا

أعلن لي كارسلي المدير الفني المؤقت لمنتخب إنجلترا قائمة الأسود الثلاثة لخوض مباراتي أيرلندا وفنلندا في أول جولتين من دوري الأمم الأوروبية.

وستقام كلا المباراتين يومي 7 و10 سبتمبر.

وشهدت القائمة تواجد آنخيل جوميز وتينو ليفرامينتو ومورجان جبس وايت ونوني مادويكي لأول مرة.

أخبار متعلقة:
قائمة فرنسا – انضمام أوليزي لأول مرة من أجل دوري الأمم الأوروبية داري والشيبي في قائمة المغرب لتصفيات أمم إفريقيا ..وغياب يحيى عطيه الله قائمة جنوب إفريقيا - غياب بيرسي تاو في مواجهتي أوغندا وجنوب السودان

فيما عاد لها هاري ماجواير بعدما غاب عن المشاركة في يورو 2024 للإصابة.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: دين هندرسون (كريستال بالاس)- جوردان بيكفورد (إيفرتون)- نيك بوب (نيوكاسل)

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول)- ليفي كولويل (تشيلسي)- مارك جويهي (كريستال بالاس)- إزري كونسا (أستون فيلا)- ريكو لويس (مانشستر سيتي)- تينو ليفرامينتو (نيوكاسل)- هاري ماجواير (مانشستر يونايتد)- جون ستونز (مانشستر سيتي)

الوسط: فيل فودين (مانشستر سيتي)- كونور جالاجير (أتليتكو مدريد)- مورجان جبس وايت (نوتنجام فورست)- آنخيل جوميز (ليل)- كوبي ماينو (مانشستر يونايتد)- كول بالمر (تشيلسي)- ديكلان رايس (أرسنال)

الهجوم: جارود بوين (وست هام)- إيبيريشي إيزي (كريستال بالاس)- أنتوني جوردون (نيوكاسل)- جاك جريليش (مانشستر سيتي)- هاري كين (بايرن ميونيخ)- نوني مادويكي (تشيلسي)- بوكايو ساكا (أرسنال)- أولي واتكنز (أستون فيلا)

إنجلترا دوري الأمم الأوروبية
نرشح لكم
تعليق من رونالدو بعد فوزه بجائزة هداف في أبطال أوروبا.. ويكشف عن ذكرياته الأجمل رئيس نيس: علاقتنا مع عبد المنعم رائعة منذ اليوم الأول.. وهذا دليل طموح مشروعنا المصري السابع.. عبد المنعم يلتحق بمحترفي الفراعنة في الدوري الفرنسي المدير الرياضي لـ نيس: سرعنا العملية بعد مباراة عبد المنعم الأخيرة مع الأهلي.. وهذه مميزاته انتقال عبد المنعم - دربي كوت دازور.. من هو غريم نيس واستعداد جماهيره الغريب للقاء أولى كلمات عبد المنعم بعد انتقاله إلى نيس: سأظل ممتنا لـ الأهلي إلى الأبد تعرف على موعد مواجهتي محمد عبد المنعم ومصطفى محمد في الدوري الفرنسي مباشر قرعة دوري أبطال أوروبا - صدام ناري بين مدريد وليفربول.. برشلونة يواجه بايرن كالعادة
أخر الأخبار
بعد انضمام عبد المنعم.. مواعيد المباريات الخمس المقبلة لـ نيس في الدوري الفرنسي 4 دقيقة | الكرة المصرية
تعليق من رونالدو بعد فوزه بجائزة هداف في أبطال أوروبا.. ويكشف عن ذكرياته الأجمل 26 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
رئيس نيس: علاقتنا مع عبد المنعم رائعة منذ اليوم الأول.. وهذا دليل طموح مشروعنا 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
المصري السابع.. عبد المنعم يلتحق بمحترفي الفراعنة في الدوري الفرنسي 36 دقيقة | المحترفون
الزمالك يعلن رحيل محمد أشرف روقا 36 دقيقة | الكرة المصرية
المدير الرياضي لـ نيس: سرعنا العملية بعد مباراة عبد المنعم الأخيرة مع الأهلي.. وهذه مميزاته 38 دقيقة | المحترفون
انتقال عبد المنعم - دربي كوت دازور.. من هو غريم نيس واستعداد جماهيره الغريب للقاء 41 دقيقة | تقرير في الجول
أولى كلمات عبد المنعم بعد انتقاله إلى نيس: سأظل ممتنا لـ الأهلي إلى الأبد 41 دقيقة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: لن نخوض الدور التمهيدي في إنتركونتيننتال.. وتعليق أوكلاند 2 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في مقعد اللاعب الأجنبي الأخير 3 سيراميكا كليوباترا يعلن رحيل محمد إبراهيم وأحمد ياسر ريان 4 قائمة منتخب مصر - 3 حراس من الأهلي وعودة النني ومرموش.. وثنائي ينضم للمرة الأولى