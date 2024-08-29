في ظل الصراع بين برشلونة وبايرن.. وكيل مدافع ليفركوزن يلمح لرحيله

الخميس، 29 أغسطس 2024 - 16:53

كتب : FilGoal

جمال موسيالا - ألمانيا - جوناثان تاه

ألمح بيني زهافي وكيل أعمال جوناثان تاه مدافع باير ليفركوزن إلى أن لاعبه يقترب من مغادرة ناديه خلال الساعات المتبقية من فترة الانتقالات الصيفية.

ويتنافس بايرن ميونيخ وبرشلونة على ضم الدولي الألماني، حسب تقارير عديدة.

وقال زهافي لصحيفة بيلد: "تلقينا عدة عروض في الأسابيع الأخيرة، لكن جميعها قوبلت بالرفض على الرغم من رغبته في الرحيل".

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وأضاف "نريد أن نتجنب رحيل لاعب جيد مثل جوناثان تاه مجانا عن النادي في الصيف المقبل. لهذا السبب نأمل أن نتمكن من إيجاد حل يرضي جميع الأطراف في النهاية".

وتابع "اتخذ جوناثان تاه قرار الرحيل عن ليفركوزن في وقت مبكر من هذا الصيف وأبلغ النادي بذلك في عدة مناقشات شخصية. بعد 9 سنوات في ليفركوزن، يريد جوناثان الآن اتخاذ الخطوة التالية في مسيرته".

وكانت جريدة موندو ديبورتيفو قد ذكرت يوم الأربعاء أن برشلونة قدم عرضا رسميا إلى باير ليفركوزن من أجل ضم المدافع جوناثان تاه.

وأوضح التقرير أن العرض بقيمة 20 مليون يورو.

برشلونة ينافس بايرن ميونيخ على الصفقة، لكنه قد يفوز بها في ظل رغبة ليفركوزن في عدم تعزيز صفوف المنافس المباشر، حسب التقرير.

قبل أسابيع، أفادت جريدة بيلد أن نادي باير ليفركوزن رفض أول عرض رسمي من بايرن ميونيخ للتعاقد مع جوناثان تاه، قبل أن تتجمد المفاوضات منذ فترة، وتتجدد قبل ساعات.

وأوضح التقرير وقتها أن العرض قيمته أقل من 20 مليون يورو.

وأعرب تاه عن رغبته في الانضمام إلى بايرن، لكن ليفركوزن لن يتخلى عنه بأقل من 40 مليون يورو، حسب التقرير.

وإذا لم يقدم بايرن عرضا مناسبا، فلن تكون هناك مفاوضات، حتى مع خطر خسارة اللاعب مجانا في العام المقبل.

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الشهر الماضي، أفادت صحيفة بيلد أن بايرن ميونيخ توصل لاتفاق شفهي مع جوناثان تاه لاعب باير ليفركوزن من أجل ضمه في الصيف.

ولا ينوي اللاعب تمديد عقده مع ليفركوزن إلى ما بعد 2025، وأبلغ ناديه برغبته في الانتقال إلى بايرن، حسب التقرير.

فالمدافع البالغ من العمر 28 عاما يظل في أعلى قائمة أولويات النادي البافاري لتدعيم خط الدفاع حسب بعض التقارير.

وحصل تاه على بطولة الدوري الألماني رفقة ليفركوزن تحت قيادة تشابي ألونسو مدرب الفريق في الموسم المنقضي.

وانتقل اللاعب الإيفواري الأصل إلى ليفركوزن في صيف 2015 قادما من هامبورج مقابل 9 ملايين ونصف.

جوناثان تاه باير ليفركوزن برشلونة بايرن ميونيخ
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