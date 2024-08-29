بموافقة فورية.. كييزا ينضم إلى ليفربول

أعلن نادي ليفربول يوم الخميس ضم الإيطالي فيديريكو كييزا قادما من يوفنتوس.

وخضع كييزا للكشف الطبي مع ليفربول، قبل أن يعلن النادي الإنجليزي الصفقة.

وأفاد النادي في بيان: "يسعدنا أن نعلن أننا توصلنا إلى اتفاق مع يوفنتوس بشأن انتقال فيديريكو كييزا".

سيرتدي الدولي الإيطالي القميص رقم 14 في صفوف الحمر.

وقال كييزا في تصريحات لموقع ليفربول "أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى ليفربول".

وأضاف "عندما اتصل بي ريتشارد هيوز المدير الرياضي وأرني سلوت مدرب الفريق وقالا لي هل تريد الانضمام إلى ليفربول؟ وافقت على الفور لأنني أعرف تاريخ هذا النادي، وأعرف ما يمثله للجماهير".

وأكمل "نظرت لأعلى ورأيت كل الكؤوس بمقر ليفربول، وأريد الحصول على بعض منها في المستقبل القريب".

ووجه الدولي الإيطالي رسالة مؤثرة لجماهير يوفنتوس عبر حسابه الشخصي على إنستجرام أعلن فيها نهاية رحلته مع السيدة العجوز.

وذكرت شبكة ذا أثليتك أن ليفربول توصل لاتفاق مع يوفنتوس من أجل ضم كييزا مقابل 10 ملايين جنيه استرليني + 2.5 مليون كمكافآت.

وأضاف التقرير أن الدولي الإيطالي سيوقع على عقد يربطه بليفربول لمدة 4 مواسم.

فيما نشرت شبكة سبورت إيطاليا لقطات لكييزا وهو يستعد للسفر إلى ميرسيسايد.

وقال كييزا يوم الأربعاء: "أنا مستعد لبدء هذه المغامرة الجديدة. أردت أن أقول وداعا لجماهير يوفنتوس".

وأضاف "شكرًا لكم على دعمكم طوال هذه السنوات، ستظل جماهير يوفنتوس في قلبي".

وتابع "من المحزن ترك يوفنتوس بهذه الطريقة؟ نعم إنه أمر محزن ولكنني سعيد حقا بهذه المغامرة الجديدة. أنا متحمس لهذه الخطوة وعائلتي كذلك، لا نستطيع الانتظار".

وأصبح كييزا سابع لاعب إيطالي ينضم إلى ليفربول منذ موسم 1992-1993، بعد ألبيرتو أكويلاني وماريو بالوتيلي وفابيو بوريني وأندريا دوسينا وجابرييل باليتا ودانييلي باديلي.

وكان تياجو موتا مدرب يوفنتوس قد أعلن خروج كييزا من خططته مع الفريق في الموسم الحالي لرغبة النادي في رحيله.

ويتبقى لكييزا موسم واحد فقط في عقده مع يوفنتوس ومن حقه التفاوض مع أي فريق بداية من شهر يناير المقبل، على أن ينتقل إليه مجانا الصيف المقبل.

وانضم كييزا ليوفنتوس في 2022 قادما من فيورنتينا.

وشارك صاحب الـ 26 عاما بقميص يوفنتوس في 131 مباراة وسجل 32 هدفا وصنع 23.