قائمة فرنسا – انضمام أوليزي لأول مرة من أجل دوري الأمم الأوروبية

أعلن ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا قائمة فريقه المستدعاة لخوض مباراتي إيطاليا وبلجيكا في الجولتين الأولى والثانية من دوري الأمم الأوروبية.

وسوف تستضيف فرنسا المباراتين في استاد دو فرانس بالعاصمة باريس يومي 6 و9 سبتمبر المقبل.

وشهدت القائمة تواجد ميكائيل أوليزي لاعب بايرن ميونيخ لأول مرة عقب تألقه رفقة الديوك في أولمبياد باريس 2024 والحصول على الفضية.

فيما غاب عنها أدريان رابيو في ظل عدم انضمامه لناد حتى الآن بعد رحيله عن يوفنتوس.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: ألفونس أريولا (وست هام الإنجليزي)- مايك ماينان (ميلان الإيطالي)- بريس سامبا (لانس الفرنسي)

الدفاع: جوناثان كلاوس (نيس الفرنسي)- ويسلي فوفانا (تشيلسي الإنجليزي)- ثيو هيرنانديز (ميلان الإيطالي)- إبراهيما كوناتي (ليفربول الإنجليزي)- جولز كوندي (برشلونة الإسباني)- فيرلاند ميندي (ريال مدريد الإسباني)- ويليام ساليبا (أرسنال الإنجليزي)- دايوت أوباميكانو (بايرن ميونيخ الألماني)

الوسط: يوسف فوفانا (ميلان الإيطالي)- نجولو كانتي (اتحاد جدة السعودي)- مانو كوني (بروسيا مونشنجلادباخ الألماني)- أوريلين تشواميني (ريال مدريد الإسباني)- وارين زائير إيمري (باريس سان جيرمان الفرنسي)

الهجوم: برادلي باركولا (باريس سان جيرمان الفرنسي)- عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان الفرنسي)- أنطوان جريزمان (أتليتكو مدريد الإسباني)- راندال كولو مواني (باريس سان جيرمان الفرنسي)- كيليان مبابي (ريال مدريد الإسباني)- ميكائيل أوليزي (بايرن ميونيخ الألماني)- ماركوس تورام (إنتر ميلان الإيطالي)