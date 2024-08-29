كرة طائرة - الأهلي يعلن ضم يوانا باتشو لتدعيم فريق السيدات

الخميس، 29 أغسطس 2024 - 15:50

كتب : FilGoal

يوانا باتشو

أعلن النادي الأهلي ضم الرومانية يوانا باتشو لتدعيم صفوف فريق الكرة الطائرة سيدات.

ووقعت باتشو على عقد يمتد لمدة موسم وحيد.

وقال خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي بالنادي عبر موقع النادي: "يوانا تمثل إضافة قوية، نظرًا لما تملكه من قدرات فنية مميزة".

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وأضاف "خبراتها الدولية والتي سوف تساعد الفريق خلال الموسم، وذلك في إطار تدعيم صفوف الفريق من أجل مواصلة حصد البطولات".

يوانا البالغة 34 عاما خاضت تجربة احترافية في ألمانيا من قبل، وجاءت تجربتها الأخيرة بقميص رابيد بوخارست الروماني.

وخلال مسيرتها حقق لقب الدوري الروماني 3 مرات وكأس رومانيا 5 مرات.

وستدعم باتشو صفوف الأهلي رفقة تاتيانا بوكان التي جددت تعاقدها مع الأهلي للموسم المقبل.

وكانت تانيا بوكان أحد أبرز لاعبات الأهلي في الموسم الماضي وساهمت بقوة في التتويج بالثلاثية المحلية.

يوانا باتشو الأهلي كرة طائرة
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