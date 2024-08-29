فوت ميركاتو: اتحاد جدة يطلب ضم نايف أكرد
الخميس، 29 أغسطس 2024 - 15:33
كتب : FilGoal
أوضح موقع فوت ميركاتو أن نادي اتحاد جدة أرسل عرضا رسميا إلى وست هام يونايتد من أجل ضم مدافعه نايف أكرد.
نايف أكرد
النادي : وست هام يونايتد
وذكر التقرير أن اتحاد جدة سيجد منافسة من فياريال وريال سوسيداد والعديد من الأندية الأوروبية المهتمة بضم المدافع المغربي.
واهتم فياريال منذ فترة بالتعاقد مع أكرد، قبل أن يدخل ريال سوسيداد في السباق، حسب التقرير.
وأضاف التقرير أن اللاعب سيتخذ قراره في الساعات القليلة القادمة.
أكرد كان قد انضم لوست هام في صيف 2022 قادما من صفوف رين.
وقتها وقع البالغ من العمر 28 عاما على عقد يربطه بالمطارق لمدة 5 سنوات.
وظهر أكرد في 28 مباراة مع وست هام الموسم الماضي.
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