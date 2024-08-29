الأهلي يكشف تفاصيل اجتماع محمود الخطيب مع لجنة التخطيط

كشف الأهلي اليوم الخميس تفاصيل اجتماع رئيس مجلس الإدارة محمود الخطيب مع لجنة التخطيط بالنادي.

واستمر الاجتماع لما يقرب من ثماني ساعات في حضور رئيس اللجنة مختار مختار وعضوية زكريا ناصف ومحمد رمضان.

وشهد الاجتماع وفقا لما أعلنه الأهلي كالتالي:

** مناقشة العديد من الملفات المتعلقة بقطاع الكرة ووضع النقاط فوق الحروف بشأن بعض الأمور الطارئة سواء كانت إدارية أو فنية.

** استدعاء أمير توفيق مدير التعاقدات لإنهاء الموضوعات المتعلقة بالفريق الأول.

** الاستماع لسامي قمصان القائم بأعمال مدير الكرة فيما يخص استعدادات الفريق للموسم الجديد وتوفير كل العوامل المساعدة في مهمته قمصان الجديدة وتوفير احتياجات الفريق الفنية والإدارية بالتنسيق مع المدرب مارسيل كولر.

** حضور وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين وبدر رجب المدير الفني للقطاع ومناقشة خطة العمل وآلياتها في الموسم الجديد وتطوير منظومة العمل على الصعيدين الفني والإداري.