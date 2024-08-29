بارالمبياد باريس - بارا تايكوندو.. سلمي علي تنافس على برونزية من خلال الترضية

الخميس، 29 أغسطس 2024 - 15:07

كتب : FilGoal

سلمي علي

تنافس سلمي علي لاعبة بارا تايكوندو على الميدالية البرونزية في بارالمبياد باريس 2024 من خلال مرحلة الترضية.

وانطلقت فعاليات بارالمبياد باريس 2024 خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري وحتى 8 سبتمبر المقبل.

وبدأت سلمى مشوارها في البطولة بالفوز على الكينية ستينسي أوبونيو 12-3.

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وفي ربع النهائي، خسرت سلمى من المنغولية أولامبايار سورينجاف بنتيجة 7-5.

وستواجه الكازاخية كراسافتسيفا ميلانا في الترضية من أجل المنافسة على ميدالية برونزية، المباراة ستقام اليوم في السادسة و20 دقيقة.

ولم تحقق مصر من قبل أي ميدالية في التايكوندو بارالمبيا.

وإذا فازت سلمي بالبرونزية ستكون رقم 65 في تاريخ مصر في البارالمبياد.

وتشارك البعثة المصرية بـ 54 لاعبا ولاعبة في إجمالي 10 رياضات مختلفة، بينهم 25 لاعبا من مستخدمي الكراسي المتحركة و7 من ذوي الإعاقة البصرية بالإضافة إلى الإعاقة الذهنية.

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