تقارير: كينجسلي كومان حائر بين أرسنال والهلال

الخميس، 29 أغسطس 2024 - 14:54

كتب : FilGoal

كينجسلي كومان - باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ

أوضحت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن كينجسلي كومان لاعب بايرن ميونيخ لم يتخذ قراره بعد بشأن انضمامه إلى الهلال السعودي أم لا.

وذكر التقرير أن نادي بايرن ميونيخ يأمل في معرفة قراره خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل المضي قدما في أمور أخرى تتعلق باللاعبين.

وتعمل إدارة بايرن على حسم صفقة جوناثان تاه مدافع باير ليفركوزن. لكن التركيز حاليا منصب على بيع كومان أولا، حسب التقرير.

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في السياق نفسه، أفادت جريدة ديلي ميل أن أرسنال يدرس ضم كومان في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية.

وأضاف التقرير أن أرسنال سيواجه منافسة قوية أمام عرض الهلال المغري.

ويريد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال التعاقد مع لاعب جديد في الخط الأمامي، حسب التقرير.

ويعول أرسنال على رغبة اللاعب في الاستمرار ضمن كبار أوروبا.

فالفريق اللندني سينافس على الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وكانت شبكة سكاي سبورت ألمانيا قد أوضحت يوم الأربعاء أن كومان يفكر جديا في قبول العرض المقدم له من الهلال السعودي.

وذكر التقرير أن كومان سيتجه إلى قبول عرض الهلال إذا لم يظهر أي خيارات جديدة في أوروبا في الساعات والأيام القليلة القادمة، قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

وأضاف التقرير أن برشلونة وليفربول استفسرا عن إمكانية ضم كومان.

فيما أفادت جريدة ليكيب أن نادي الهلال السعودي اتفق مع نادي بايرن ميونيخ الألماني على الخطوط العريضة لصفقة ضم كينجسلي كومان.

النجم الفرنسي لم يعط الضوء الأخضر للصفقة حتى الآن، في ظل انتظاره لعروض إنجليزية، حسب الجريدة الفرنسية.

وكانت صحيفة اليوم السعودية قد ذكرت قبل أيام أن أهلي جدة كثف مفاوضاته مع بايرن ميونيخ للتعاقد مع لاعبه الفرنسي كينجسلي كومان.

ويرغب أهلي جدة في تعويض رحيل آلان سان ماكسيمان المنتقل إلى فنربخشة على سبيل الإعارة.

وبحسب صيحفة اليوم السعودية، فإن الأهلي يجد في كومان الخيار الأنسب لتدعيم خطه الهجومي.

شبكة سكاي سبورت ألمانيا افادت في وقت سابق بأن نادي باريس سان جيرمان بدأ التحرك من أجل ضم كومان.

وأوضح التقرير أن إدارة سان جيرمان بدأت في محادثات مع ممثلي اللاعب الفرنسي.

وأضاف التقرير بأن بايرن قد يسمح للجناح البالغ من العمر 28 عامًا بمغادرة النادي في حالة الحصول على عرض مناسب خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويقيم بايرن سعر اللاعب بنحو 40-50 مليون يورو، وفقا للتقرير.

ويمتد عقد كومان مع بايرن حتى صيف 2027، ويبلغ راتبه الحالي أكثر من 15 مليون يورو سنويا.

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