بارالمبياد باريس - سباحة.. تأهل زياد طارق وزياد كحيل للنهائي من أجل ميدالية أولى

الخميس، 29 أغسطس 2024 - 14:22

كتب : FilGoal

زياد كحيل - سباحة

تأهل الثنائي المصري زياد طارق وزياد كحيل إلى نهائي منافسات السباحة في بارالمبياد باريس 2024.

وانطلقت فعاليات بارالمبياد باريس 2024 خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري وحتى 8 سبتمبر المقبل.

ووصل زياد طارق لنهائي 50 متر حرة بعدما حقق زمنا قدره 24.75 ثانية محطما رقما إفريقيا.

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وسيخوض النهائي مساء اليوم في الساعة الثامنة مساءً و41 دقيقة للمنافسة على ميدالية.

كما تأهل زياد خليل لنهائي 200 متر حرة بعدما حقق زمنا قدره 2:52.12 ومحطما رقما إفريقيا أيضا.

سيقام النهائي اليوم في الساعة الثامنة مساءً و38 دقيقة.

وسبق أن حققت مصر 10 ميداليات متنوعة في بارالمبياد بواقع ذهبية و3 فضية و6 برونزية.

وتشارك البعثة المصرية بـ 54 لاعبا ولاعبة في إجمالي 10 رياضات مختلفة، بينهم 25 لاعبا من مستخدمي الكراسي المتحركة و7 من ذوي الإعاقة البصرية بالإضافة إلى الإعاقة الذهنية.

سباحة بارالمبياد باريس زياد طارق زياد كحيل
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