تقرير: أهلي جدة يقترب من حسم صفقة إيفان توني

ذكرت جريدة الجزيرة السعودية أن أهلي جدة يقترب من حسم صفقة إيفان توني مهاجم برينتفورد.

وأفادت الجريدة السعودية أن الساعات القادمة قد تشهد حسم الصفقة رسميا.

وحدد نادي برينتفورد مطالبه المالية للتخلي عن مهاجمه إيفان توني لنادي أهلي جدة السعودي.

وينتهي تعاقد إيفان توني مع برينتفورد بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب صيحفة "تيليجراف" البريطانية، فإن برينتفورد طلب الحصول على 50 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن إيفان توني لنادي أهلي جدة.

وأوضحت التقارير أن أهلي جدة يرفض دفع المبلغ المطلوب من برينتفورد ويرغب في تخفيضه خاصة مع تبقي موسما واحدا في عقد اللاعب.

وذكرت التقارير أن أهلي جدة توصل إلى اتفاق مع إيفان توني حول بنوده الشخصية ولكن عدم الاتفاق مع ناديه يعطل الصفقة حتى الآن.

في المقابل يرغب تشيلسي أيضا في ضم توني ولكنه لن يدفع هذا المبلغ أيضا وفقا للتقارير ذاتها.