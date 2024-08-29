حوار في الجول – نائب المصري: الكرة في مصر سينما صامتة.. اتحاد الكرة والرابطة لم يساعدانا

انتقد الحسيني أبو قمر ما يحدث في الدوري المصري من سيطرة أندية الشركات عليه وعدم وجود المنتخب من ضمن أولويات المسؤولين عنه.

وتحدث نائب رئيس المصري لـFilGoal.com قائلا: "الدوري أصبح مثل السينما الصامتة لسيطرة أندية الشركات عليه ومعاناة الأندية الجماهيرية".

وتابع "لماذا لا ترعى أندية الشركات الأندية الجماهيرية لأننا تضررنا بفارق الأسعار في عقود اللاعبين وإذا لم يكن كامل أبو علي موجودا في رئاسة النادي ماذا ستفعل ولا أحد يهتم باللعب النظيف".

وأضاف الحسيني أبو قمر "تم عرض حوار دعم الأندية الجماهيرية على وزير الشباب والرياضة والبرلمان ولم تكن هناك نتائج نريد حل سريع للأندية الجماهيرية".

وواصل "المسابقات تنظم من أجل منتخب مصر ولكن ما شاهدناه وجود المعسكر الأول للمنتخب بستة لاعبين فقط، هل المنتخب أصبح ليس من أولوياتنا".

وانتظم ستة لاعبين في المعسكر بأحد فنادق القاهرة وهم حمدي فتحي والمهدي سليمان ومحمد الشامي وأحمد رمضان وخالد صبحي وأسامة فيصل.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا يومي 6 و10 سبتمبر المقبل في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025 والمقرر إقامتها بالمغرب.

وعن إقامة دربي القناة بين المصري والإسماعيلي في ملعب برج العرب قال: "الأهلي والزمالك بينهما منافسة قوية جماهيرية ومعروفة للجميع ولكن تقام مبارياتهما في استاد القاهرة ومباراة دربي القناة تقام في برج العرب".

وأردف "رابطة الأندية واتحاد الكرة لم يساعدوا الأندية الجماهيرية، هناك تضارب مصالح بين المسؤولين وعملهم بالأندية الخاصة وهو مخالف لقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وتابع "إذا نظرت للمغرب ستجدهم رابع العالم وثالث الأولمبياد وعقود اللاعبين أقل كثيرا من الدوري المصري".

موسم المصري وملعب الفريق

وانتقل الحسيني أبو قمر للحديث عن موسم ناديه بعدما أنهى الدوري رابعا وبلغ نصف نهائي كأس مصر وودع البطولة بركلا الترجيح ضد بيراميدز.

وقال: "سيعقد مجلس الإدارة اجتماعا مع محب حبشي محافظ بورسعيد لوضع تصورا لتطوير النادي وإخلاء أرض لتخصيص نادي اجتماعي لزيادة دخل النادي".

وأضاف "المصري قدم موسما جيدا ولولا ركلات الترجيح لكنا في نهائي كأس مصر والآن نفكر في الموسم المقبل ودعم الفريق من أجل المشاركة في الكونفدرالية".

وواصل نائب رئيس المصري حديثه "لذلك إدارة النادي تسعى مع علي ماهر مدرب الفريق لتلبية رغباته بالصفقات الجديدة وهو مدرب كبير كنا نتمنى إسعاد الجماهير بالبطولة".

وأردف "هذا مع حل مشكلة الملعب لضمان تواجد الجماهير المستمر في كل البطولات بخوض المباريات على ملعب قريب من بورسعيد سواء استاد هيئة قناة السويس أو استاد السويس أو ملعب آخر قريب نظرا للمعاناة في السفر لبرج العرب من بورسعيد".

وأتم "ونطمئن الجماهير على استاد المصري سيكون جاهزا في منتصف العام المقبل".