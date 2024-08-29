نظام دوري أبطال أوروبا الجديد.. مواجهات نارية منذ البداية

الخميس، 29 أغسطس 2024 - 13:28

كتب : FilGoal

ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا 2023-24

تقام قرعة دوري أبطال أوروبا الجديد لموسم 2024-25 الساعة السابعة مساء اليوم الخميس، والذي يشهد تغييرا جذريا في البطولة الأعرق على مستوى الأندية.

وارتفع عدد الفرق المشاركة لـ 36 بدلا من 32 وعوضا عن تقسيمهم لـ 8 مجموعات كالمعتاد سيتواجد الـ 36 في مجموعة واحدة.

النظام الجديد سيجعل كل فريق يلعب 8 مواجهات ضد 8 فرق مختلفة 4 على أرضه و4 خارجها، أي إنه لا يوجد نظام مواجهة 3 فرق ذهابا وإيابا كالسابق.

أخبار متعلقة:
الكشف عن كرة الموسم الجديد لدوري أبطال أوروبا تقارير - يويفا يغير جزءا من نشيد دوري أبطال أوروبا الإخفاق الأول لـ مورينيو.. فنربخشة يخرج من دوري أبطال أوروبا على يد ليل

تم تصنيف الأندية إلى 4 مستويات، ليواجه كل فريق، فريقين من كل مستوى، حيث سيشهد الدور الأول مواجهات نارية بين الفرق الكبرى.

وجاء التصنيف على النحو التالي:

ويمكنك التعرف على طريقة التأهل للأدوار الإقصائية وتفاصيل النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا من خلال الفيديو التالي:

وكل بطولة سيكون لها أسبوع حصري أي أن مباريات دوري أبطال أوروبا ستقام في أسبوع واحد ولن تقام فيه مباريات باقي المسابقتين في نفس الأسبوع، ونفس الأمر لباقي المسابقتين.

وكالعادة ستقام مباريات دوري الأبطال يومي الثلاثاء والأربعاء أسبوعيا، بينما نقام مباريات الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر يوم الخميس.

وفي الأسبوع الحصري لدوري أبطال أوروبا ستقام المباريات بدءا من يومي الثلاثاء وحتى الخميس.

وفي أسبوع الدوري الأوروبي الحصري ستقام مباريات المسابقة يومي الأربعاء والخميس.

وستقام مباريات دوري المؤتمر يوم الخميس فقط.

كيف ستقام القرعة؟

سيتم تقسيم الفرق الـ 36 على أربع أوعية تصنيف، وكل وعاء يضم 9 فرق.

سيتم سحب الفرق الـ 36 بشكل يدوي عن طريق شخص، لكن سيتم اختيار منافسيهم بشكل إلكتروني سيتم الكشف عن منافسي ريال مدريد بشكل عشوائي عن طريق برنامج آلي. وستتكرر هذه العملية لجميع الفرق الـ 36.

وسبق أن أوضح يويفا إنه إذا تم إكمال السحب بالكامل يدويا، فسيتم نشر حوالي 1000 كرة على الأقل في 36 وعاء على المسرح.

دوري أبطال أوروبا دوري الأبطال ريال مدريد قرعة دوري الأبطال النظام الجديد لدوري الأبطال
نرشح لكم
تعليق من رونالدو بعد فوزه بجائزة هداف في أبطال أوروبا.. ويكشف عن ذكرياته الأجمل مباشر قرعة دوري أبطال أوروبا - صدام ناري بين مدريد وليفربول.. برشلونة يواجه بايرن كالعادة مواعيد مباريات الخميس 29 أغسطس - 3 محترفين وقرعة دوري الأبطال وريال مدريد الكشف عن كرة الموسم الجديد لدوري أبطال أوروبا تقارير - يويفا يغير جزءا من نشيد دوري أبطال أوروبا "يواجهان الاستبعاد النهائي" ..القبض على حكمين في حالة سُكر قبل مباراة بـ دوري أبطال أوروبا خطوة نحو دوري أبطال أوروبا.. فنربخشة يفوز على لوجانو في أول مباريات مورينيو يويفا يوافق على مشاركة مانشستر سيتي ويونايتد وجيرونا ونيس أوروبيا الموسم المقبل
أخر الأخبار
بعد انضمام عبد المنعم.. مواعيد المباريات الخمس المقبلة لـ نيس في الدوري الفرنسي 2 دقيقة | الكرة المصرية
تعليق من رونالدو بعد فوزه بجائزة هداف في أبطال أوروبا.. ويكشف عن ذكرياته الأجمل 25 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
رئيس نيس: علاقتنا مع عبد المنعم رائعة منذ اليوم الأول.. وهذا دليل طموح مشروعنا 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
المصري السابع.. عبد المنعم يلتحق بمحترفي الفراعنة في الدوري الفرنسي 34 دقيقة | المحترفون
الزمالك يعلن رحيل محمد أشرف روقا 35 دقيقة | الكرة المصرية
المدير الرياضي لـ نيس: سرعنا العملية بعد مباراة عبد المنعم الأخيرة مع الأهلي.. وهذه مميزاته 36 دقيقة | المحترفون
انتقال عبد المنعم - دربي كوت دازور.. من هو غريم نيس واستعداد جماهيره الغريب للقاء 39 دقيقة | تقرير في الجول
أولى كلمات عبد المنعم بعد انتقاله إلى نيس: سأظل ممتنا لـ الأهلي إلى الأبد 40 دقيقة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: لن نخوض الدور التمهيدي في إنتركونتيننتال.. وتعليق أوكلاند 2 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في مقعد اللاعب الأجنبي الأخير 3 سيراميكا كليوباترا يعلن رحيل محمد إبراهيم وأحمد ياسر ريان 4 قائمة منتخب مصر - 3 حراس من الأهلي وعودة النني ومرموش.. وثنائي ينضم للمرة الأولى