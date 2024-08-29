نظام دوري أبطال أوروبا الجديد.. مواجهات نارية منذ البداية

تقام قرعة دوري أبطال أوروبا الجديد لموسم 2024-25 الساعة السابعة مساء اليوم الخميس، والذي يشهد تغييرا جذريا في البطولة الأعرق على مستوى الأندية.

وارتفع عدد الفرق المشاركة لـ 36 بدلا من 32 وعوضا عن تقسيمهم لـ 8 مجموعات كالمعتاد سيتواجد الـ 36 في مجموعة واحدة.

النظام الجديد سيجعل كل فريق يلعب 8 مواجهات ضد 8 فرق مختلفة 4 على أرضه و4 خارجها، أي إنه لا يوجد نظام مواجهة 3 فرق ذهابا وإيابا كالسابق.

تم تصنيف الأندية إلى 4 مستويات، ليواجه كل فريق، فريقين من كل مستوى، حيث سيشهد الدور الأول مواجهات نارية بين الفرق الكبرى.

وجاء التصنيف على النحو التالي:

ويمكنك التعرف على طريقة التأهل للأدوار الإقصائية وتفاصيل النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا من خلال الفيديو التالي:

وكل بطولة سيكون لها أسبوع حصري أي أن مباريات دوري أبطال أوروبا ستقام في أسبوع واحد ولن تقام فيه مباريات باقي المسابقتين في نفس الأسبوع، ونفس الأمر لباقي المسابقتين.

وكالعادة ستقام مباريات دوري الأبطال يومي الثلاثاء والأربعاء أسبوعيا، بينما نقام مباريات الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر يوم الخميس.

وفي الأسبوع الحصري لدوري أبطال أوروبا ستقام المباريات بدءا من يومي الثلاثاء وحتى الخميس.

وفي أسبوع الدوري الأوروبي الحصري ستقام مباريات المسابقة يومي الأربعاء والخميس.

وستقام مباريات دوري المؤتمر يوم الخميس فقط.

كيف ستقام القرعة؟

سيتم تقسيم الفرق الـ 36 على أربع أوعية تصنيف، وكل وعاء يضم 9 فرق.

سيتم سحب الفرق الـ 36 بشكل يدوي عن طريق شخص، لكن سيتم اختيار منافسيهم بشكل إلكتروني سيتم الكشف عن منافسي ريال مدريد بشكل عشوائي عن طريق برنامج آلي. وستتكرر هذه العملية لجميع الفرق الـ 36.

وسبق أن أوضح يويفا إنه إذا تم إكمال السحب بالكامل يدويا، فسيتم نشر حوالي 1000 كرة على الأقل في 36 وعاء على المسرح.