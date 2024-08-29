وجوه شابة في قائمة ألمانيا الأولى بعد يورو 2024

شهدت قائمة منتخب ألمانيا لتوقف سبتمبر المقبل الكثير من الوجوه الشابة، وهي الأولى بعد بطولة يورو 2024.

واختار يوليان ناجلزمان مدرب ألمانيا قائمة تضم الكثير من اللاعبين الشبان بعدما اعتزل أكثر من نجم دوليا عقب البطولة القارية.

سيلعب المنتخب الألماني في دوري الأمم الأوروبية في سبتمبر المقبل بدون المعتزلين دوليا توني كروس ومانويل نوير وتوماس مولر والقائد إلكاي جوندوجان.

ومن المنتظر أن يعلن ناجلزمان هوية قائد منتخب ألمانيا بعد جوندوجان.

وشهدت القائمة غياب أنتونيو رودريجر مدافع ريال مدريد الإسباني من أجل الراحة بسبب ضغط المباريات.

وغاب أيضا سيرج جنابري مهاجم بايرن ميونيخ رغم عودته من الإصابة مؤخرا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: مارك-أندريه تير شتيجن (برشلونة الإسباني) - أوليفر باومان (هوفنهايم) - ألكسندر نوبل (شتوتجارت)

خط الدفاع: يوشوا كيميش (بايرن ميونيخ) - روبين كوخ (أينتراخت فرانكفورت) - جوناثان تاه (باير ليفركوزن) - فالديمار أنتون، ماكسيميليان ميتلشتات (شتوتجارت) - بنيامين هنريشس، دافيد راوم (لايبزيج) - نيكو شلوتربيك (بوروسيا دورتموند)

خط الوسط: جمال موسيالا وألكسندر بافلوفيتش (بايرن ميونيخ) - روبرت أندريش، فلوريان فيرتس (باير ليفركوزن) - باسكال جروس وإيمري دجان (بوروسيا دورتموند) - كريس فوهريش وأنجيلو ستيلر (شتوتجارت)

خط الهجوم: نيكلاس فولكروج (وست هام الإنجليزي) - كاي هافيرتز (أرسنال الإنجليزي) - مكسيميليان باير (بوروسيا دورتموند) - ودنيز أونداف (شتوتجارت)

ويلعب المنتخب الألماني في دوري الأمم الأوروبية ضد المجر يوم 7 سبتمبر، ثم يواجه هولندا يوم 10 من الشهر نفسه.

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