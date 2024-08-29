مدافع سان جيرمان ينضم إلى ليفركوزن

الخميس، 29 أغسطس 2024 - 11:59

كتب : FilGoal

نوردي موكييلي

أعلن نادي باريس سان جيرمان إعارة مدافعه نوردي موكييلي إلى باير ليفركوزن.

وأفاد النادي الباريسي في بيان: "لقد تمت إعارة نوردي موكييلي إلى باير ليفركوزن

وأضاف البيان "سينتقل المدافع الفرنسي إلى ليفركوزن على سبيل الإعارة دون خيار الشراء".

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وأتم البيان "باريس سان جيرمان يتمنى كل التوفيق لنوردي موكييلي مع الفريق الألماني".

موكييلي انتقل الى سان جيرمان في 2022 بعقد مدته 5 سنوات.

اللاعب الفرنسي لم يلعب كثيرا مع المدرب الإسباني لويس إنريكي.

وتعرض نوردي لإصابات متكررة في فترة تواجده مع الفريق الباريسي.

وحصد موكييلي مع سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي مرتين 20022-2023 و2023-2024، وكأس فرنسا 2024.

يذكر أن موكييلي لعب في الدوري الألماني من قبل، إذ ارتدى قميص لايبزيج في الفترة من 2018 إلى 2022.

نوردي موكييلي باريس سان جيرمان باير ليفركوزن
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