مدافع سان جيرمان ينضم إلى ليفركوزن

أعلن نادي باريس سان جيرمان إعارة مدافعه نوردي موكييلي إلى باير ليفركوزن.

وأفاد النادي الباريسي في بيان: "لقد تمت إعارة نوردي موكييلي إلى باير ليفركوزن

وأضاف البيان "سينتقل المدافع الفرنسي إلى ليفركوزن على سبيل الإعارة دون خيار الشراء".

وأتم البيان "باريس سان جيرمان يتمنى كل التوفيق لنوردي موكييلي مع الفريق الألماني".

موكييلي انتقل الى سان جيرمان في 2022 بعقد مدته 5 سنوات.

اللاعب الفرنسي لم يلعب كثيرا مع المدرب الإسباني لويس إنريكي.

وتعرض نوردي لإصابات متكررة في فترة تواجده مع الفريق الباريسي.

وحصد موكييلي مع سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي مرتين 20022-2023 و2023-2024، وكأس فرنسا 2024.

يذكر أن موكييلي لعب في الدوري الألماني من قبل، إذ ارتدى قميص لايبزيج في الفترة من 2018 إلى 2022.

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