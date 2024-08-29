وكيل البركاوي: هذا سبب تعطل سفره.. وشبه اتفاق مع الزمالك على كل بنود التعاقد

الخميس، 29 أغسطس 2024 - 11:31

كتب : FilGoal

كريم البركاوي - الرائد

شدد عزيز الشافعي وكيل كريم البركاوي أن صفقة انضمام اللاعب لصفوف الزمالك لم تتعثر.

وتعذر حضور المهاجم المغربي إلى القاهرة أمس الثلاثاء لإتمام اتفاقه مع الزمالك.

وقال الشافعي عبر قناة الشمس: "كريم وافق على الانتقال للزمالك، والأبيض لم يقصر نهائيا في تلبية طلباته".

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وأضاف "لا يوجد أي تقصير من مسؤولي الزمالك ولا يوجد أي مزيدات من اللاعب، وهناك شبه اتفاق على كل بنود التعاقد".

وواصل "تعرض والد اللاعب لوعكة صحية وفي حالة حرجة وتسبب في تعطل سفره، ويصعب عليّ الحديث مع اللاعب في الوقت الحالي".

وتابع "أشكر نادي الزمالك على تفهمهم الوضع خاصة أنهم تعاملوا بشكل احترافي ووقفوا مع اللاعب في أزمته، وما حدث لم يكن في الحسبان".

وأتم "حتى الآن لا يوجد أي مشكلة في التعاقد مع الزمالك، مشكلة خاصة تسببت في ذلك الموقف".

وحسبما كشف FilGoal.com فإن كريم البركاوي اعتذر لمسؤولي الزمالك عن عدم الحضور إلى القاهرة بسبب مرض والده.

ومن المقرر أن يتفق مسؤولي الزمالك مع البركاوي على موعد جديد لتوقيع العقود وإتمام الصفقة.

وبات البركاوي لاعبا حرا بعد نهاية تعاقده مع الرائد السعودي.

وكان FilGoal.com قد أشار إلى توصل الزمالك لاتفاق مبدئي مع المهاجم المغربي لضمه في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع الرائد تمهيدا لإتمام المفاوضات في الأيام المقبلة.

اللاعب المغربي صاحب الـ28 عاما يستطيع اللعب كمهاجم وكجناح أيمن وأيسر.

وانضم البركاوي إلى الرائد قادما من حسنية أغادير المغربي في عام 2020.

ومع الرائد خاض كريم البركاوي 106 مباراة سجل خلالهم 51 هدفا وصنع سبعة آخرين.

ومع حسنية أغادير خاض البركاوي 149 مباراة سجل خلالهم 47 هدفا وصنع 14 آخرين.

وسبق وارتدى البركاوي قميص منتخب المغرب ثلاث مرات كانوا كلهم في كأس العرب 2021 في قطر.

وسجل خلال تلك المباريات هدفا جاء في شباك السعودية.

كريم البركاوي الزمالك
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