سكاي: نوتنجهام يضغط من أجل ضم مرموش الآن

الخميس، 29 أغسطس 2024 - 11:31

كتب : FilGoal

عمر مرموش

يضغط نوتنجهام فورست من أجل حسم صفقة ضم عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت خلال الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية، حسب شبكة سكاي سبورت ألمانيا يوم الخميس.

وأكدت سكاي ما ذكرته جريدة تليجراف يوم الأربعاء، إذ يحاول نوتنجهام التعاقد مع مرموش.

وأفاد تقرير سكاي أن نوتنجهام فورست يضغط من أجل ضم مرموش ويريده الآن قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية يوم الجمعة.

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وكان تقرير تليجراف قد أوضح أن نوتنجهام يستهدف ضم مرموش مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.

وأفادت تليجراف أن نوتنجهام دخل في مفاوضات متقدمة مع آينتراخت فرانكفورت حول صفقة ضم البالغ من العمر 25 عاما.

وأضاف التقرير أن النادي الإنجليزي يأمل في حسم الصفقة قبل مباراته المقبلة في الدوري الإنجليزي ضد ولفرهامبتون يوم السبت.

وذكر التقرير أن اسم مرموش ظهر كخيار محتمل، بعدما تحرك نوتنجهام للبحث عن مهاجم جديد في الساعات الأخيرة.

وأعطى نونو إسبيريتو سانتو مدرب نوتنجهام الأولوية لضم مهاجم جديد بعدما فشل في ضم إيدي نكيتياه لاعب أرسنال وسانتياجو خيمينيز لاعب فينورد، حسب التقرير.

بعد فوز فورست على ساوثامبتون يوم السبت، اعترف نونو سانتو بأن الأسبوع الأخير من فترة الانتقالات سيكون مثيرا.

إذ قال للصحفيين: "هناك الكثير من الأشياء الجارية في فترة الانتقالات، هناك تحركات مفاجئة من جميع الأندية".

وأتم "تتطلع جميع الأندية في الدوري الإنجليزي إلى هذه الأيام الأخيرة لحسم الصفقات بشكل صحيح، دعونا نرى ما سيحدث".

وسجل عمر مرموش 17 هدفا وصنع 6 خلال 41 مباراة في جميع المسابقات لصالح آينتراخت فرانكفورت الموسم الماضي.

في الموسم الجديد، شارك الدولي المصري في مباراتين، إذ صنع هدفين في مباراة الفريق ضد آينتراخت براونشفايج في دور الـ64 من كأس ألمانيا، ولم يصنع أو يسجل أمام بوروسيا دورتموند في الجولة الافتتاحية للدوري الألماني.

يذكر أن مرموش عاد لصفوف منتخب مصر بعدما غاب عن المعسكر الأخير بشهر يونيو بسبب خضوعه لعملية جراحية في اليد بداية الصيف.

ومن المقرر أن ينضم مهاجم فولفسبورج السابق لمعسكر الفراعنة عقب لقاء فرانكفورت المقبل ضد هوفنهايم يوم السبت المقبل.

ويستعد منتخب مصر لانطلاق مشوار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

إذ يلعب الفراعنة ضد كاب فيردي يوم 6 سبتمبر في الجولة الأولى للتصفيات.

ثم يواجهوا بوتسوانا يوم 10 سبتمبر في الجولة الثانية للتصفيات.

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