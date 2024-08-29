انتهت بارالمبياد باريس - منافسات اليوم الأول للبعثة المصرية.. خسارة برونزية التايكوندو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لفعاليات اليوم الأول للبعثة المصرية من بارالمبياد باريس 2024 والتي تنطلق اليوم الخميس.

وتشارك البعثة المصرية بـ 54 لاعبا ولاعبة في إجمالي 10 رياضات مختلفة، بينهم 25 لاعبا من مستخدمي الكراسي المتحركة و 7 من ذوي الإعاقة البصرية بالإضافة إلى الإعاقة الذهنية.

وتقام بارالمبياد باريس خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري وحتى 8 سبتمبر المقبل.

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11 صباحا (تنس طاولة) - هاجر السيد وهناء حماد - ربع نهائي زوجي السيدات

خسارة الثنائي المصري من نظيره النرويجي 3-0 بنتائج أشواط: 11-8 و11-6 و11-6.

11:45 صباحا (تنس طاولة) - خالد رمضان وإسلام رسلان - ثمن نهائي زوجي الرجال

خسارة الثنائي المصري من نظيره البولندي 3-0 بنتائج أشواط: 11-9 و11-7 و11-4.

11:51 صباحا (سباحة) - زياد طارق - تصفيات 50 متر حرة

زياد طارق يحقق رقما إفريقيا قدره 24.75 ثانية ويحتل المركز الثالث في سباقه ويتأهل للنهائي.

سيقام النهائي في الساعة الثامنة مساءً و41 دقيقة.

تحقيق المركز الثامن

11:53 صباحا (بارا تايكوندو) - سلمى علي - ثمن النهائي

سلمى تفوز على الكينية ستينسي أوبونيو 12-3 وتتأهل لدور الـ 8.

سلمى علي تخسر من المنغولية أولامبايار سورينجاف بنتيجة 7-5 في ربع نهائي بارا تايكوندو.

سلمى ستواجه الكازاخية كراسافتسيفا ميلانا في الترضية من أجل المنافسة على ميدالية برونزية، المباراة ستقام اليوم في السادسة و20 دقيقة.

سلمى علي تخسر الميدالية البرونزية بعد فوز لاعبة جورجيا آنا يابارادزي بأفضلية الهجوم رغم نهاية اللقاء 2-2

12:19 ظهرا (سباحة) - زياد كحيل - تصفيات 200 متر حرة.

زياد كحيل يحقق رقما إفريقيا ويحتل المركز الرابع في سباقه بزمن قدره 2:52.12 ويتأهل للنهائي.

سيقام النهائي في الساعة الثامنة مساءً و38 دقيقة.

تحقيق المركز الثامن

1:50 ظهرا (بوتشيا) - هناء الفار - دور المجموعات

هناء الفار تخسر بنتيجة 4-3 من الكندية أليسون لافين.

2:00 ظهرا (تنس طاولة) - فوزية الشامي وعلا سليمان - ربع نهائي زوجي السيدات

خسارة الثنائي المصري من نظيره البرازيلي 3-0 بنتائج أشواط: 11-1 و11-7 و11-4.

2:15 ظهرا (كرة الجرس) - مصر × أوكرانيا - دور المجموعات

أوكرانيا تنتصر على مصر بنتيجة 6-3.

3:00 عصرا (كرة طائرة جلوس) - مصر × البوسنة والهرسك - دور المجموعات

خسارة منتخب مصر 3-1

3:30 عصرا (تنس طاولة) - خالد رمضان وفوزية الشامي - دور الـ 32 من زوجي المختلط

خسارة الثنائي المصري من نظيره السلوفاكي 3-0 بنتائج أشواط: 11-3 و11-2 و11-2.

6:00 مساء (بوتشيا) - محمود علام - دور المجموعات

الخسارة 11-0 أمام لاعب تايلاند

6:00 مساء (تنس طاولة) - سيد يوسف وهناء حماد - دور الـ32 من زوجي المختلط

الخسارة 3-0 من ثنائي فرنسا

8:20 مساء (بوتشيا) - هناء الفار - دور المجموعات

فوز هناء الفار 8-1