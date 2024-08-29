ماركا: إبراهيم عادل يقترب من خيتافي

الخميس، 29 أغسطس 2024 - 10:49

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل - خيتافي

يقترب إبراهيم عادل لاعب بيراميدز ومنتخب مصر من الانتقال لـ خيتافي الإسباني حسبما كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأشار تقرير الصحيفة الإسبانية إلى أن إبراهيم عادل سيسافر إلى مدريد من أجل إجراء الكشف الطبي والتوقيع لخيتافي.

وتساءل التقرير عن تعاقد اللاعب مع خيتافي، هل سيكون إعارة أو انتقال نهائي.

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وأكمل التقرير إلى أنه في حال انضم إبراهيم عادل لخيتافي لن يُوضع بند إلزامية الشراء في تعاقده.

وأوضح التقرير إلى أن عادل سيدعم الهجوم والذي يحتاج لضم مهاجم واحد في خطة 4-3-3، و" يمكن للاعب الإفريقي أن يلعب دورا رائدا في تلك المراكز".

وحسبما كشف FilGoal.com في وقت سابق فإن عرض خيتافي هو 500 ألف دولار للإعارة، فيما طلب بيراميدز مليون دولار للموافقة على عرض الفريق الإسباني.

ولا تزال المفاوضات مستمرة بين الناديين خلال الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الجارية.

وكشف أيضا FilGoal.com أمس وجود خلاف في المفاوضات بين الفريقين على قيمة البيع النهائي، خيتافي يرغب في ضم إبراهيم عادل نهائيا بعد الإعارة مقابل 2.5 ملايين دولار، بينما يريد بيراميدز بيع لاعبه مقابل 5 ملايين دولار.

ويرغب خيتافي في وضع نسبة إعادة بيع مستقبلي كبيرة لصالح بيراميدز تتراوح بين 20-30%، لتعويض قيمة الإعارة المنخفضة.

بينما يرغب بيراميدز في الحصول على نسبة 50% من إعادة بيع مستقبلي للاعب.

وسبق أن كشفت صحيفة "ديلي ريكورد" الاسكتلندية، أنه يتعين على رينجرز دفع 5 ملايين جنيه إسترليني للتعاقد مع إبراهيم عادل.

وأوضح التقرير ذاته ان ليستر سيتي وإبسويتش مهتمان أيضا بضم اللاعب بعد تألقه اللافت في أولمبياد باريس 2024.

وأشارت التقارير إلى أن اللاعب يفضل الانتقال للدوري الإنجليزي لكنه لا يستبعد الانضمام إلى رينجرز.

وذكرت الصحيفة ذاتها أن مسؤولي رينجرز يصروا على أنهم لم يتقدموا بعروض رسمية، لكن ممثلي النادي يستعدوا للتفاوض مع قرب نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

وقدم إبراهيم عادل مستوى مميز مع منتخب مصر الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

وسجل إبراهيم عادل 3 أهداف مع المنتخب الأولمبي في باريس، بواقع هدفين في إسبانيا وهدف في باراجواي.

وانضم إبراهيم عادل البالغ من العمر 23 عاما لصفوف بيراميدز ووقتها كان اسمه "الأسيوطي" في عام 2018 قادما من المريخ البورسعيدي.

واستهل خيتافي مشواره في الدوري الإسباني بتعادلين ويحتل المركز الـ 12 برصيد نقطتين.

إبراهيم عادل خيتافي بيراميدز
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