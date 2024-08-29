مواعيد مباريات الخميس 29 أغسطس - 3 محترفين وقرعة دوري الأبطال وريال مدريد

الخميس، 29 أغسطس 2024 - 10:28

كتب : FilGoal

قرعة دوري أبطال أوروبا

تبدأ المتعة الأوروبية من اليوم بإقامة قرعة دوري أبطال أوروبا بنظامها الجديد، فيما يخوض 3 لاعبين محترفين مصريين مواجهات متنوعة.

ويواصل ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني، فيما يُكمل تشيلسي مهمته في دوري المؤتمر الأوروبي.

FilGoal.com يقدم لكم أبرز المباريات اليوم الخميس الموافق 29 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة.

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قرعة دوري أبطال أوروبا

بمشاركة 36 فريقا وبنظام جديد تقام قرعة دوري الأبطال في السابعة مساءً.

وتذاع عبر قنوات بي إن سبورتس الإخبارية.

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الدوري الإسباني

يحل ريال مدريد ضيفا على لاس بالماس في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني في العاشرة والنصف مساءً.

وتذاع المباراة على بي إن سبورتس 1.

المؤتمر الأوروبي

بقيادة محمود حسن تريزيجيه يلتقي طرابزون سبور مع سانت جالن السويسري في إياب الملحق المؤهل لمرحلة مجموعات المسابقة.

اللقاء يبدأ في الثامنة مساءً، بعدما انتهى الذهاب بالتعادل السلبي.

ولم تعلن القناة الناقلة بعد.

وفي سويسرا يحل تشيلسي الإنجليزي ضيفا على سيرفيت في إياب نفس المرحلة بالتاسعة والنصف مساءً.

وكان لقاء الذهاب انتهى بفوز البلوز 2-0.

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الدوري السعودي

يلتقي الرياض مع الخلود الذي يلعب له أليو ديانج -المعار من الأهلي- في السابعة إلا 5 دقائق وتذاع عبر SSC سبورتس إكسترا 1.

وفي التاسعة مساء يلتقي الاتحاد مع التعاون على SSC سبورتس 1 في ثاني جولات المسابقة.

وبنفس التوقيت يقود محمد شريف فريقه الخليج ضد الشباب وتذاع على SSC إكسترا 2.

الدوري الإماراتي

ويقود محمد النني الجزيرة في الخامسة إلا 5 دقائق بمواجهة العروبة في الدوري الإماراتي، والمباراة مذاعة عبر قناتي دبي الرياضية وأبو ظبي الرياضية.

مواعيد أبطال أوروبا دوري أبطال أوروبا
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