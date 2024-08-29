بارالمبياد باريس - جدول مواعيد اليوم الأول لـ منافسات البعثة المصرية 29 أغسطس

تنطلق منافسات دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 اليوم الخميس.

وتشارك البعثة المصرية بـ 54 لاعبا ولاعبة في إجمالي 10 رياضات مختلفة، بينهم 25 لاعبا من مستخدمي الكراسي المتحركة و 7 من ذوي الإعاقة البصرية بالإضافة إلى الإعاقة الذهنية.

وتقام بارالمبياد باريس خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري وحتى 8 سبتمبر المقبل.

ويستعرض لكم FilGoal.com جدول مواعيد البعثة المصرية يوم الخميس 29 أغسطس:

11 صباحا (تنس طاولة) - هاجر السيد وهناء حماد - ربع نهائي زوجي السيدات

11:45 صباحا (تنس طاولة) - خالد رمضان وإسلام رسلان - ثمن نهائي زوجي الرجال

11:51 صباحا (سباحة) - زياد طارق - تصفيات 50 متر حرة

11:53 صباحا (بارا تايكوندو) - سلمى علي - ثمن النهائي

12:19 ظهرا (سباحة) - زياد خليل - تصفيات 200 متر حرة.

1:50 ظهرا (بوتشيا) - هناء الفار - دور المجموعات

2:00 ظهرا (تنس طاولة) - فوزية الشامي وعلا سليمان - ربع نهائي زوجي السيدات

2:15 ظهرا (كرة الجرس) - مصر × أوكرانيا - دور المجموعات

3:00 عصرا (كرة طائرة جلوس) - مصر × البوسنة والهرسك - دور المجموعات

3:30 عصرا (تنس طاولة) - خالد رمضان وفوزية الشامي - دور الـ 32 من زوجي المختلط

6:00 مساء (بوتشيا) - محمود علام - دور المجموعات

6:00 مساء (تنس طاولة) - سيد يوسف وهناء حماد - دور الـ32

8:20 مساء (بوتشيا) - هناء الفار - دور المجموعات