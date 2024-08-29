محمد طارق: شعرت أنني السبب في الهزيمة من فرنسا.. وحسمت مستقبلي مع الزمالك

كشف محمد طارق لاعب الزمالك عن مستقبله مع الفريق الأبيض بعد قطع إعارته للمصري البورسعيدي.

محمد طارق النادي : المصري الزمالك

محمد طارق شارك مع المنتخب الأولمبي الذي حصل على المركز الرابع مؤخرا في أولمبياد باريس 2024.

وقال محمد طارق لاعب الزمالك عبر أون تايم سبورتس: "شعرت أنني السبب في الهزيمة من فرنسا، وميكالي لم يوجه لي اللوم".

وأضاف "زيزو لعب دورا مهما مع المنتخب الأولمبي. وعادل مصطفى المدرب السماعد أكثر من ساندني".

وخسر منتخب مصر الأولمبي 3-1 ضد فرنسا في نصف النهائي بعدما متقدما بهدف.

وتعرض الفراعنة لهزيمة قاسية أمام المغرب 6-0 في مباراة تحديد المركز الثالث.

وعن فترة إعارته للمصري أوضح "تجربة مع المصري لم تكن جيدة. الظروف لم تساعدني على الظهور بأفضل مستوى".

وشدد "وافقت على الرحيل من الزمالك للحصول على فرصة المشاركة قبل أولمبياد باريس، وعلي ماهر أقنعني بالانضمام للمصري".

وتابع "بدايتي مع المصري كانت جيدة لكنني ارتكبت خطأ في مواجهة زد وتسببت في هدف ومنذ هذه اللحظة خرجت من الحسابات".

وأتم "طلبت من الزمالك الخروج لموسم جديد على سبيل الإعارة وخلال الأيام المقبلة سيتم الأمر بشكل رسمي".

وفسخ محمد طارق عقد إعارته مع المصري وعاد إلى الزمالك.

وحسبما علم FilGoal.com فإن محمد طارق أقدم على تلك الخطوة رغم استمرار إعارته لموسم ونصف في ظل عدم مشاركته بشكل أساسي.

وكان طارق يرغب في فسخ العقد قبل مشاركته في أولمبياد باريس 2024 رفقة منتخب مصر إلا أنه أجل الخطوة لما بعد التواجد في البطولة.

وتحدث طارق مع إدارة المصري التي بدورها استطلعت رأي علي ماهر المدير الفني والذي وافق على طلب اللاعب.

اللاعب صاحب الـ22 عاما شارك مع المصري ثلاث مرات فقط بواقع 245 دقيقة.