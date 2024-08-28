كرة سلة - الاتحاد المصري يعلن إصابة لاعبة سبورتنج بقطع في الرباط الصليبي

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 - 23:59

كتب : FilGoal

حبيبة الجيزاوي - كرة سلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة إصابة حبيبة الجيزاوي صفقة سيدات سبورتنج الجديدة ولاعبة منتخب مصر.

وجاءت إصابة حبيبة الجيزاوي بقطع في الرباط الصليبي.

وكانت حبيبة الجيزاوي قد انضمت إلى صفوف سبورتنج هذا الصيف ضمن تدعيمات الموسم المقبل.

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وسبق وأن لعبت حبيبة الجيزاوي لناديي الأهلي والجزيرة من قبل.

ويغيب عن سيدات سبورتنج الموسم المقبل كل من هاجر عامر قائدة الفريق لظروف خاصة.

وكان الأهلي قد ضم ريم موسى لاعبة سبورتنج لتعود إلى صفوف القلعة الحمراء من جديد.

وحصلت حبيبة الجيزاوي في مارس الماضي على جائزة أفضل مصوبة بمنافسات سلة 3x3 بدورة الألعاب الإفريقية في غانا.

كرة سلة منتخب مصر حبيبة الجيزاوي سبورتنج
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