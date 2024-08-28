مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: الاستقرار على رحيل بيريرا عن رئاسة لجنة الحكام.. وهذا الأقرب

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 - 23:38

كتب : أحمد الخولي

فيتور بيريرا

استقر اتحاد الكرة على رحيل فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام عن منصبه.

وقال مصدر من اتحاد الكرة –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "تم الاستقرار على رحيل فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام عن منصبه بعد نهاية تعاقده بنهاية الموسم الماضي".

وبسؤاله عن المرشحين لشغل المنصب أجاب "محمد فاروق الأقرب لتولي المنصب".

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وكان تعاقب على رئاسة لجنة الحكام في السنوات الأخيرة كل من عصام عبد الفتاح وجمال الغندور ومارك كلاتنبيرج وفيتور بيريرا.

وانتهى الموسم المحلي من الدوري قبل عدة أسابيع فيما ينتهي كأس مصر الجمعة المقبلة بمباراة النهائي التي ستجمع بين بيراميدز وزد.

وكان اتحاد الكرة أعلن في وقت سابق إسناد نهائي كأس مصر تحكيميا لأحمد الغندور ويعاونه محمود أبو الرجال وسمير جمال.

فيما يتولى مهمة الحكم الرابع محمود ناجي، على أن يتواجد على تقنية الفيديو كل من محمود بسيوني ومحمد يوسف وأسامة السيد.

الدوري المصري فيتور بيريرا محمد فاروق اتحاد الكرة
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