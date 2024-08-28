خبر في الجول - فنربخشة يرغب في خضوع أيمن أمير عبد العزيز لمعايشة.. وموقف الزمالك

يرغب نادي فنربشخة التركي في خضوع أيمن أمير عبد العزيز مهاجم الزمالك الشاب لفترة معايشة.

المهاجم صاحب الـ18 عاما يعد أحد هدافي فريق الشباب بنادي الزمالك.

وحسبما علم FilGoal.com فإن فنربخشة التركي يرغب في خضوع أيمن أمير عبد العزيز مهاجم الزمالك لفترة معايشة لمدة أسبوعين تمهيدا لضمه.

وحدد فنربشخة الفترة من 1 إلى 15 سبتمبر موعدا لخوضع المهاجم الشاب لفترة اختبار.

ويرحب مسؤولي الزمالك بخضوع اللاعب لفترة اختبار في انتظار وصول خطابا رسميا من فنربخشة.

أيمن أمير عبد العزيز مواليد 2006 شارك مع الفريق الأول مؤخرا وحصل على بعض الدقائق خلال مواجهة طلائع الجيش بالدوري.

المهاجم الشاب هو نجل أمير عبد العزيز المدرب العام السابق للزمالك وعمه أيمن عبد العزيز نجم الزمالك وطرابزون سبور التركي السابق.

يذكر أن فتربخشة يضم بين صفوفه عمر فايد المنضم من المقاولون العرب.