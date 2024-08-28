"موافقة ولكن بشرط".. في الجول يكشف كواليس الجلسة المنتظرة بين الأهلي وقندوسي

يعقد النادي الأهلي جلسة مع الجزائري أحمد قندوسي لاعب وسط الفريق جلسة غدا الخميس من أجل حسم مصير اللاعب.

أحمد قندوسي النادي : سيراميكا كليوباترا الأهلي

وانتهت إعارة أحمد قندوسي مع فريق سيراميكا كليوباترا وكان من المقرر عودته إلى صفوف الأهلي من جديد.

ويسعى الأهلي لخروج أحمد قندوسي على سبيل الإعارة مجددا الموسم المقبل من أجل إتاحة مقعد أجنبي ضمن تدعيمات الفريق.

وعلم FilGoal.com أن الجلسة التي سيعقدها الأهلي مع قندوسي غدا الخميس ستكون لمناقشة النقاط التالية:

- الأهلي قدّم عرضا لتمديد عقد قندوسي لموسم إضافي، واللاعب لا يمانع ولكن بشرط أن يكون الموسم المقبل هو آخر موسم يتم إعارته فيه.

- قندوسي يرغب في العودة إلى الأهلي بعد الموسم المقبل أو السماح برحيله بشكل نهائي عن الفريق حال لا يحتاج النادي لخدماته خاصة وأن الأهلي رفض بيع اللاعب بشكل نهائي هذا الموسم.

- قندوسي يملك عرضين مصريين من سيراميكا كليوباترا وزد هما الأبرز بجانب عروض خارجية، ويتم دراسة العروض وبناء على الجلسة سيتم حسم مصير اللاعب.

وضم الأهلي كل من المغربيين يحيى عطية الله وأشرف داري بجانب تواجد كل من رضا سليم وبيرسي تاو وعلي معلول وهم الخماسي الأجنبي للموسم الجديد حتى الآن.

ويسعى الأهلي لإعارة قندوسي بجانب رحيل بيرسي تاو لإضافة لاعب أجنبي جديد.

كما ارتبط اسم علي معلول بالتواجد على قائمة الانتظار حتى شهر يناير المقبل بسبب غيابه عن الملاعب للإصابة.