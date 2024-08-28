"موافقة ولكن بشرط".. في الجول يكشف كواليس الجلسة المنتظرة بين الأهلي وقندوسي

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 - 23:00

كتب : أحمد الخولي

الاتحاد السكندري - سيراميكا كليوباترا - أحمد قندوسي

يعقد النادي الأهلي جلسة مع الجزائري أحمد قندوسي لاعب وسط الفريق جلسة غدا الخميس من أجل حسم مصير اللاعب.

أحمد قندوسي

النادي : سيراميكا كليوباترا

الأهلي

وانتهت إعارة أحمد قندوسي مع فريق سيراميكا كليوباترا وكان من المقرر عودته إلى صفوف الأهلي من جديد.

ويسعى الأهلي لخروج أحمد قندوسي على سبيل الإعارة مجددا الموسم المقبل من أجل إتاحة مقعد أجنبي ضمن تدعيمات الفريق.

أخبار متعلقة:
مصدر من النادي الأهلي لـ في الجول يكشف حقيقة مفاوضات الدرعية لضم السولية تقرير: شيء وحيد يسمح بانتقال أوسيمين إلى أهلي جدة "أسد جديد في الجزيرة".. الأهلي يعلن ضم أشرف داري تقرير: التعاون يطلب ضم فيرمينو من أهلي جدة

وعلم FilGoal.com أن الجلسة التي سيعقدها الأهلي مع قندوسي غدا الخميس ستكون لمناقشة النقاط التالية:

- الأهلي قدّم عرضا لتمديد عقد قندوسي لموسم إضافي، واللاعب لا يمانع ولكن بشرط أن يكون الموسم المقبل هو آخر موسم يتم إعارته فيه.

- قندوسي يرغب في العودة إلى الأهلي بعد الموسم المقبل أو السماح برحيله بشكل نهائي عن الفريق حال لا يحتاج النادي لخدماته خاصة وأن الأهلي رفض بيع اللاعب بشكل نهائي هذا الموسم.

- قندوسي يملك عرضين مصريين من سيراميكا كليوباترا وزد هما الأبرز بجانب عروض خارجية، ويتم دراسة العروض وبناء على الجلسة سيتم حسم مصير اللاعب.

وضم الأهلي كل من المغربيين يحيى عطية الله وأشرف داري بجانب تواجد كل من رضا سليم وبيرسي تاو وعلي معلول وهم الخماسي الأجنبي للموسم الجديد حتى الآن.

ويسعى الأهلي لإعارة قندوسي بجانب رحيل بيرسي تاو لإضافة لاعب أجنبي جديد.

كما ارتبط اسم علي معلول بالتواجد على قائمة الانتظار حتى شهر يناير المقبل بسبب غيابه عن الملاعب للإصابة.

الأهلي أحمد قندوسي
نرشح لكم
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: الاستقرار على رحيل بيريرا عن رئاسة لجنة الحكام.. وهذا الأقرب مصدر من الأهلي لـ في الجول: موقفنا واضح ومعلن بشأن موعد انضمام اللاعبين للمنتخب تأجيل معسكر الزمالك لـ24 ساعة المنتخب المغربية: موكوينا يسارع الوقت لإقناع تاو بالانضمام إلى الوداد "أنا هنا لأبقى من أجلكم".. زيزو يعلن استمراره مع الزمالك في رسالة للجماهير "أسد جديد في الجزيرة".. الأهلي يعلن ضم أشرف داري مصدر من النادي الأهلي لـ في الجول يكشف حقيقة مفاوضات الدرعية لضم السولية خبر في الجول - مودرن سبورت يتمم اتفاقه مع الجونة لضم مازن ياسر
أخر الأخبار
بارالمبياد باريس - جدول مواعيد اليوم الأول لـ منافسات البعثة المصرية 29 أغسطس 42 دقيقة | رياضات أخرى
محمد طارق: شعرت أنني السبب في الهزيمة من فرنسا.. وحسمت مستقبلي مع الزمالك 46 دقيقة | الكرة المصرية
كرة سلة - الاتحاد المصري يعلن إصابة لاعبة سبورتنج بقطع في الرباط الصليبي ساعة | رياضة نسائية
بمشاركة طارق حامد.. الهلال ينجو من فخ ضمك في الدوري السعودي ساعة | سعودي في الجول
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: الاستقرار على رحيل بيريرا عن رئاسة لجنة الحكام.. وهذا الأقرب ساعة | الدوري المصري
سكاي: رامسديل من أرسنال إلى ساوثامبتون ساعة | الدوري الإنجليزي
مصدر من الأهلي لـ في الجول: موقفنا واضح ومعلن بشأن موعد انضمام اللاعبين للمنتخب ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - فنربخشة يرغب في خضوع أيمن أمير عبد العزيز لمعايشة.. وموقف الزمالك 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: لن نخوض الدور التمهيدي في إنتركونتيننتال.. وتعليق أوكلاند 2 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في مقعد اللاعب الأجنبي الأخير 3 سيراميكا كليوباترا يعلن رحيل محمد إبراهيم وأحمد ياسر ريان 4 قائمة منتخب مصر - 3 حراس من الأهلي وعودة النني ومرموش.. وثنائي ينضم للمرة الأولى