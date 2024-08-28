تأجيل معسكر الزمالك لـ24 ساعة

كشف عبد الواحد السيد مدير الكرة في الزمالك عن تأجيل انطلاق معسكر فريقه استعدادا للموسم الجديد لـ24 ساعة.

وقال عبد الواحد السيد إن معسكر الزمالك سيبدأ يوم الجمعة المقبلة في برج العرب ويستمر حتى السابع من شهر سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك ثلاث مباريات ودية في المعسكر يبدأها بمواجهة الشعلة السعودي يوم 31 أغسطس الجاري.

ويلتقي بعدها مع الأنصار السعودي يوم 3 سبتمبر المقبل، ويختتم الفريق مبارياته الودية بمواجهة الشرطة العراقي يوم 7 سبتمبر.

وكان الزمالك استأنف تدريباته اليوم على ملعب النادي تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز وجهازه المعاون استعدادا للموسم الجديد وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يذكر أن الزمالك سيواجه غريمه التقليدي الأهلي في السعودية في 27 سبتمبر المقبل في كأس السوبر الإفريقي.