المنتخب المغربية: موكوينا يسارع الوقت لإقناع تاو بالانضمام إلى الوداد

يسارع رولاني موكوينا المدير الفني الجديد لفريق الوداد الوقت، من أجل إقناع مواطنه بيرسي تاو جناح الأهلي بالانضمام إلى الفريق.

ويرتبط بيرسي تاو بتعاقد مع الأهلي حتى نهاية الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة المنتخب المغربية أن رولاني موكوينا يسعى لإقناع بيرسي تاو بالانتقال إلى صفوف الوداد.

وتولى موكوينا قيادة فريق الوداد المغربي ويستعد لتدعيم صفوف الفريق هذا الموسم.

اللاعب صاحب الـ30 عاما انضم على الأهلي قادما من برايتون في صيف عام 2021.

وشارك بيرسي تاو مع الأهلي في 109 مباراة سجل خلالهم 27 هدفا وصنع 13 آخرين.

ويمتد تعاقد تاو مع الأهلي حتى نهاية الموسم المقبل في صيف عام 2025.

وتوج تاو مع الأهلي بالدوري المصري مرتين وكأس مصر مرتين والسوبر المصري ثلاث مرات.

هذا بالإضافة لمرتين لدوري أبطال إفريقيا ومرة لكأس السوبر الإفريقي.

كما حظي ببرونزية كأس العالم للأندية مرتين.

ومن ناحية أخرى ضم الوداد كل من زكريا غيلان وحمزة الساخي ومحمد مفيد وعبد العالي المحمدي ومحمد رياحي ونبيل مرموق وزكريا ناسك والموريتاني بودا محسن.

كما ضم النيجيري أدي أوجينس من كاراكاس الفنزويلي واستعار الجنوب إفريقيا كاسيوس مايلولا من تورنتو الكندي بالإضافة لبيدرينيو.

ويقترب الوداد من الإعلان الرسمي عن ضم المغربي عبد المنعم بوطويل مدافع صنداونز الجنوب إفريقي.

يذكر أن النادي المغربي استعان بخدمات المدرب رولاني موكوينا المدير الفني السابق لـ صنداونز.

ورحل عن صفوف الفريق كل من أرسين زولا ويحيى جبران وأيوب العملود وحمدو الهوني ومهدي مفتاح وإلياس شتي ومحمد أوناجم وإسماعيل الحداد.