الزمالك يعلن جاهزية محمد صبحي بعد تعافيه من الإصابة

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 - 22:10

كتب : إبراهيم رمضان

محمد صبحي

كشف محمد أسامة طبيب الزمالك عن جاهزية محمد صبحي حارس مرمى الفريق للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة.

وغاب صبحي عن الزمالك طوال الفترة الماضية بسبب الإصابة في الكتف.

وقال طبيب الزمالك عبر موقع ناديه: "محمد صبحي أنهى البرنامج التأهيلي الذي وضعه له الجهاز الطبي خلال الفترة الماضية بنجاح، بعد الإصابة التي كان يعاني منها بشرخ في عظمة العضد أعلى الكتف".

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وأضاف "الحارس شارك في التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء بصورة طبيعية، وأصبح جاهزاً للمشاركة في المباريات خلال الفترة المُقبلة من الناحية الطبية".

ومن المقرر أن يبدأ الزمالك معسكره المغلق ببرج العرب غداً الخميس.

ويستمر معسكر الزمالك حتى يوم 6 سبتمبر المقبل، استعداداً للموسم الجديد ولمواجهة الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

كما يستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم 27 سبتمبر المقبل بالسعودية ضمن نهائي كأس السوبر الإفريقي.

الزمالك محمد صبحي
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