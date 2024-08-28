تقرير: شيء وحيد يسمح بانتقال أوسيمين إلى أهلي جدة

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 - 21:57

كتب : FilGoal

فيكتور أوسيمين - نابولي

مازالت الأنباء حول مصير فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي خلال الصيف الجاري مستمرة.

وذكر فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا أن تشيلسي مازال في مفاوضات مع أوسيمين بشأن تفاصيل التعاقد الشخصية لضمه.

في الوقت ذاته أوضح التقرير أن فرصة أهلي جدة الوحيدة في ضم المهاجم النيجيري هي فشل تشيلسي في التوصل لاتفاق مع أوسيمين حول بنود التعاقد الشخصية.

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وكان رومانو كشف سابقا عن توصل أهلي جدة لاتفاق مع نابولي لضم أوسيمين مقابل 65 مليون يورو لكن اللاعب نفسه لم يتفق مع النادي السعودي.

يأتي ذلك في ظل رغبة أوسيمين في الحصول على راتب كبير وإدراج شرط جزائي يسمح له بالرحيل إن قرر العودة إلى أوروبا.

وألمح روبرتو كاليندا وكيل أوسيمين إلى أن موكله يرفض العروض السعودية التي وصلته، ويصر على الاستمرار في الملاعب الأوروبية.

وقال كاليندا عبر حسابه الشخصي على إكس: "أوسيمين لاعب في صفوف نابولي، وقد تم تجديد عقده مؤخرا، لقد صنع التاريخ وعندما كانت هناك عروض كبيرة هذا العام والأعوام السابقة، كنا نقبل دائما قرارات النادي".

وأضاف "كما قلت، إنها ليست صفقة يتم شحنها بعيدًا لإفساح المجال للاعبين جدد. تم اختيار فيكتور كأفضل لاعب كرة قدم إفريقي لهذا العام، لا يزال لديه الكثير ليفعله في أوروبا. نحن بحاجة إلى الكثير من الاحترام".

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