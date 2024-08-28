"أنا هنا لأبقى من أجلكم".. زيزو يعلن استمراره مع الزمالك في رسالة للجماهير

أعلن أحمد مصطفى زيزو لاعب نادي الزمالك استمراره مع الفريق من أجل الجماهير.

ووجه زيزو رسالة إلى جماهير النادي عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرا.

وطالب زيزو من جماهير الزمالك أن تواصل الرحلة الرائعة معه يدا بيد.

وكتب أحمد مصطفى زيزو عبر حسابه على إنستجرام: "الزمالك أكثر من مجرد نادي، بل هو عائلة، لقد أظهر شغفكم وولائكم ما يعنيه الانتماء حقا".

وكشف "أنا هنا لأبقى، ليس لأي شيء ولكن من أجلكم، المشجعين الذين يجعلون كل يوم مباراة مميزا".

واختتم زيزو تصريحاته "دعونا نواصل هذه الرحلة الرائعة معا، يدا بيد في أي لحظة صعبة، يزداد ولائي وحبي لكم، شكرا لكم على ثقتكم بي".

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي نادي آخر في يناير المقبل دون العودة إلى الزمالك.

وسبق أن كشف مصطفى "زيزو" والد ووكيل اللاعب أحمد سيد لاعب الزمالك عن اتفاق نجله على تجديد تعاقده مع الفارس الأبيض.

وكان FilGoal.com كشف سابقا عن اتفاق مبدئي بين الزمالك وزيزو على تجديد التعاقد مع نفي الإدارة رغبتها في رحيله للاحتراف وتحديد جلسة الأسبوع المقبل لإتمام المفاوضات ومن ثم توقيع العقد.

الزمالك قدم عرضا رسميا لزيزو لتجديد تعاقده وفي انتظار رد اللاعب.

زيزو يحتل المركز السابع في ترتيب هدافي الزمالك تاريخيا بجميع المسابقات.

وخاض الجناح صاحب الـ 28 عاما، 229 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها 76 هدفا وصنع 63.