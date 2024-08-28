"أنا هنا لأبقى من أجلكم".. زيزو يعلن استمراره مع الزمالك في رسالة للجماهير

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 - 21:23

كتب : FilGoal

زيزو يسجل ويحتفل بهدفه مع الزمالك ضد النصر

أعلن أحمد مصطفى زيزو لاعب نادي الزمالك استمراره مع الفريق من أجل الجماهير.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

الزمالك

ووجه زيزو رسالة إلى جماهير النادي عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرا.

وطالب زيزو من جماهير الزمالك أن تواصل الرحلة الرائعة معه يدا بيد.

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وكتب أحمد مصطفى زيزو عبر حسابه على إنستجرام: "الزمالك أكثر من مجرد نادي، بل هو عائلة، لقد أظهر شغفكم وولائكم ما يعنيه الانتماء حقا".

وكشف "أنا هنا لأبقى، ليس لأي شيء ولكن من أجلكم، المشجعين الذين يجعلون كل يوم مباراة مميزا".

واختتم زيزو تصريحاته "دعونا نواصل هذه الرحلة الرائعة معا، يدا بيد في أي لحظة صعبة، يزداد ولائي وحبي لكم، شكرا لكم على ثقتكم بي".

May be an image of text that says 'zizo_official25 zizo_ From Create Mode 20m Zamalek is more than just a club; it's a family. Your passion and loyalty have shown me whatit it truly means to belong. I'm here to stay, not for anything, but for you, the fans who make every matchday special. Let's continue this incredible journey together, hand in hand. In any difficult moment, my loyalty and love towards you only increase. Thank you for believing in Te.'

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي نادي آخر في يناير المقبل دون العودة إلى الزمالك.

وسبق أن كشف مصطفى "زيزو" والد ووكيل اللاعب أحمد سيد لاعب الزمالك عن اتفاق نجله على تجديد تعاقده مع الفارس الأبيض.

وكان FilGoal.com كشف سابقا عن اتفاق مبدئي بين الزمالك وزيزو على تجديد التعاقد مع نفي الإدارة رغبتها في رحيله للاحتراف وتحديد جلسة الأسبوع المقبل لإتمام المفاوضات ومن ثم توقيع العقد.

الزمالك قدم عرضا رسميا لزيزو لتجديد تعاقده وفي انتظار رد اللاعب.

زيزو يحتل المركز السابع في ترتيب هدافي الزمالك تاريخيا بجميع المسابقات.

وخاض الجناح صاحب الـ 28 عاما، 229 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها 76 هدفا وصنع 63.

الزمالك أحمد زيزو
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