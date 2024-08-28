انتهت في الدوري السعودي - الهلال (3)-(2) ضمك.. 3 نقاط ثمينة

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 - 21:01

كتب : FilGoal

طارق حامد - ضمك ضد الهلال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الهلال أمام ضمك في الدوري السعودي.

ويلعب ضمك أمام الهلال بعد قليل في الجولة الثانية من الدوري السعودي.

ويشارك الدولي المصري طارق حامد أساسيا مع ضمك.

فيما يقود الصربي ألكسندر ميتروفيتش هجوم الهلال أمام ضمك.

لمتابعة مباراة الهلال أمام ضمك دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة

ق90 ياسين بونو يتصدى ويمنع الهدف الثالث لنادي ضمك

ق84 ميتروفيتش يسجل الهدف الثالث لنادي الهلال

ق73 مصعب الجوير يسجل هدف التعادل لنادي الهلال

ق53 كومانو يسجل هدف التعادل لنادي ضمك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بداية الشوط الثاني

ق45+5 ميتروفيتش يسجل في شباك ضمك بضربة رأسية

ق19 هدف ملغي بداعي التسلل على أليكساندر ميتروفيش لاعب الهلال.

ق5 تسديدة قوية من كاليدو كوليبالي تمنعها العارضة

انطلاق المباراة

طارق حامد
نرشح لكم
بمشاركة طارق حامد.. الهلال ينجو من فخ ضمك في الدوري السعودي تقرير: شيء وحيد يسمح بانتقال أوسيمين إلى أهلي جدة الدوري السعودي - طارق حامد يقود ضمك أمام الهلال.. وميتروفيتش أساسي رونالدو: ضغط انتقالي إلى السعودية؟ الضغط على من يعيشون في حالة حرب تقرير: التعاون يطلب ضم فيرمينو من أهلي جدة تركي آل الشيخ: السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك بحضور 25 ألف مشجع سعود عبد الحميد يكشف دور مانشيني في انتقاله لروما.. والعرض الذي لا يمكن رفضه مواعيد مباريات الأربعاء 28 أغسطس - الدوري الإسباني.. وطارق حامد يواجه الهلال
أخر الأخبار
بارالمبياد باريس - جدول مواعيد اليوم الأول لـ منافسات البعثة المصرية 29 أغسطس 3 ساعة | رياضات أخرى
محمد طارق: شعرت أنني السبب في الهزيمة من فرنسا.. وحسمت مستقبلي مع الزمالك 3 ساعة | الكرة المصرية
كرة سلة - الاتحاد المصري يعلن إصابة لاعبة سبورتنج بقطع في الرباط الصليبي 3 ساعة | رياضة نسائية
بمشاركة طارق حامد.. الهلال ينجو من فخ ضمك في الدوري السعودي 4 ساعة | سعودي في الجول
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: الاستقرار على رحيل بيريرا عن رئاسة لجنة الحكام.. وهذا الأقرب 4 ساعة | الدوري المصري
سكاي: رامسديل من أرسنال إلى ساوثامبتون 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
مصدر من الأهلي لـ في الجول: موقفنا واضح ومعلن بشأن موعد انضمام اللاعبين للمنتخب 4 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - فنربخشة يرغب في خضوع أيمن أمير عبد العزيز لمعايشة.. وموقف الزمالك 4 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: لن نخوض الدور التمهيدي في إنتركونتيننتال.. وتعليق أوكلاند 2 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في مقعد اللاعب الأجنبي الأخير 3 سيراميكا كليوباترا يعلن رحيل محمد إبراهيم وأحمد ياسر ريان 4 قائمة منتخب مصر - 3 حراس من الأهلي وعودة النني ومرموش.. وثنائي ينضم للمرة الأولى