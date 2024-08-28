ماركوس ألونسو ينتقل من برشلونة إلى سيلتا فيجو

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 - 20:55

كتب : FilGoal

ماركوس ألونسو

أتم سيلتا فيجو تعاقده مع ماركوس ألونسو الظهير الأيسر الإسباني في صفقة انتقال حر.

وذكر فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا فإن اللاعب وقع على عقد انتقاله اليوم الأربعاء.

وبعدها دقائق أعلن النادي الإسباني بشكل رسمي انضمام ألونسو إلى صفوفه لموسم مع إمكانية مد التعاقد لموسم آخر.

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وكان ألونسو رحل عن برشلونة عقب نهاية تعاقده بانتهاء الموسم الماضي.

اللاعب صاحب الـ33 عاما خاض مع برشلونة الموسم الماضي ثماني مباريات فقط ولم يسجل أو يصنع خلالهم أي هدف.

وإجمالا خاض ألونسو مع برشلونة 45 مباراة سجل خلالهم ثلاثة أهداف ولم يصنع.

وبدأ ألونسو مسيرته في ريال مدريد وانتقل إلى بولتون ثم فيورنتينا ثم سندرلاند وتشيلسي وأخيرا برشلونة في 2022.

سيلتا فيجو برشلونة ماركوس ألونسو
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