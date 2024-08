ماركوس ألونسو ينتقل من برشلونة إلى سيلتا فيجو

🧡 𝗢𝗿𝗮𝗻𝗴𝗲 is the new skyblue 🩵

🆕 Benvido a Vigo, @marcosalonso03!#RCCelta Third Kit 24/25 @hummel1923 ⋄ @hummelspain pic.twitter.com/LvKfFacPAi