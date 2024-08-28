ماركوس ألونسو ينتقل من برشلونة إلى سيلتا فيجو
الأربعاء، 28 أغسطس 2024 - 20:55
كتب : FilGoal
أتم سيلتا فيجو تعاقده مع ماركوس ألونسو الظهير الأيسر الإسباني في صفقة انتقال حر.
ماركوس ألونسو
النادي : لاعب حر
وذكر فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا فإن اللاعب وقع على عقد انتقاله اليوم الأربعاء.
وبعدها دقائق أعلن النادي الإسباني بشكل رسمي انضمام ألونسو إلى صفوفه لموسم مع إمكانية مد التعاقد لموسم آخر.
وكان ألونسو رحل عن برشلونة عقب نهاية تعاقده بانتهاء الموسم الماضي.
🧡 𝗢𝗿𝗮𝗻𝗴𝗲 is the new skyblue
🆕 Benvido a Vigo, @marcosalonso03!#RCCelta Third Kit 24/25 @hummel1923 ⋄ @hummelspain pic.twitter.com/LvKfFacPAi— RC Celta (@RCCelta) August 28, 2024
اللاعب صاحب الـ33 عاما خاض مع برشلونة الموسم الماضي ثماني مباريات فقط ولم يسجل أو يصنع خلالهم أي هدف.
وإجمالا خاض ألونسو مع برشلونة 45 مباراة سجل خلالهم ثلاثة أهداف ولم يصنع.
وبدأ ألونسو مسيرته في ريال مدريد وانتقل إلى بولتون ثم فيورنتينا ثم سندرلاند وتشيلسي وأخيرا برشلونة في 2022.