الدوري السعودي - طارق حامد يقود ضمك أمام الهلال.. وميتروفيتش أساسي
الأربعاء، 28 أغسطس 2024 - 20:47
كتب : FilGoal
أعلن كوزمين كونترا المدير الفني لـ ضمك تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه الهلال.
ويلعب ضمك أمام الهلال بعد قليل في الجولة الثانية من الدوري السعودي.
ويشارك النجم المصري طارق حامد أساسيا مع ضمك.
فيما يقود الصربي ألكسندر ميتروفيتش هجوم الهلال أمام ضمك.
وجاء تشكيل ضمك لمواجهة الهلال كالتالي:
حراسة المرمى: نيتا
خط الدفاع: ضاري العنزي – فاروق شافعي – عبد القادر بدران - نور الرشيدي
خط الوسط: طارق حامد – نيكولاي ستانشو - فرانسوا كامانو
الهجوم: كفين نكودو – محمد ديالو – رمزي صولان
فيما جاء تشكيل الهلال كالتالي:
حراسة المرمى: ياسين بونو
الدفاع: حمد اليامي – كاليدو كوليبالي – علي البليهي – رينان لودي
الوسط: روبن نيفيز – سيرجي ميلينيكوفيتش سافيتش – محمد القحطاني
الهجوم: عبد الله الحمدان – ألكسندر ميتروفيتش – سالم الدوسري