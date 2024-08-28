رونالدو: ضغط انتقالي إلى السعودية؟ الضغط على من يعيشون في حالة حرب

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 - 19:59

كتب : رامي جمال

رونالدو - النصر ضد الفيحاء

هل شعر كريستيانو رونالدو قائد النصر ومنتخب البرتغال من الانتقال إلى السعودية كونه أول لاعب من طراز عالمي ينتقل إلى هناك؟

وأجاب رونالدو في حواره مع زميله السابق في مانشستر يونايتد ريو فرديناند عبر قناته "يور كريستيانو" في موقع "يوتيوب" قائلا: "حينما كنت صغيرا كنت شخصية مختلفة".

وأكمل "أنا أؤمن بنفسي في كرة القدم وخارجها، لكن كي أكون أمينا لم أشعر بأي ضغط على الإطلاق، بالنسبة لي الضغط هو الناس الذين يعيشون في حالة حرب وليس لديهم طعام لتناوله ويتعاملون مع البنادق خلال الليل بالنسبة لي هذا هو الضغط الحقيقي".

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وأضاف "لقد غادرت منزلي وأنا في سن الـ11 وكنت أبكي يوميا، لكنني كنت أعرف أنني في أي مكان ألعب فيه أظهر مستواي وكنت أعرف أنني سأفعل ذلك في السعودية وسأساهم في تحسن الدوري وأن اللاعبين سوف يتبعوني".

وأردف رونالدو "الأمر لا يتعلق فقط بالماديات على الرغم من كونها نقطة أساسية لكن بالطبع ثقافة كرة القدم السعودية جميلة لأنني عرفت ذلك من لاعبين ومدربين سابقين لعبوا هناك".

وأتم رونالدو حديثه "لكن إن سألتني هل توقعت أن النجوم سوف يتبعوني بشكل سريع إلى هناك فالإجابة ستكون لا، في المقابل كنت أتوقع أن كرة القدم ستتغير بسببي".

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