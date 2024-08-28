أحمد الغندور حكما لنهائي الكأس بين بيراميدز وزد

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 - 19:55

كتب : FilGoal

لحظة عودة أحمد الغندور لتقنية الفيديو في لقاء المصري ضد الزمالك

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم طاقم تحكيم نهائي كأس مصر بين بيراميدز وزد.

ويدير أحمد الغندور مواجهة نهائي الكأس على استاد برج العرب.

ويقام اللقاء بعد غدا الجمعة يوم 30 أغسطس الجاري في تمام التاسعة مساء بطاقم تحكيم مصري بالكامل.

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وجاء طاقم التحكيم كالآتي:

حكم ساحة: أحمد الغندور

حكم مساعد 1: محمود أبو الرجال

حكم مساعد 2: سمير جمال

حكم رابع: محمود ناجي

حكم تقنية فيديو: محمود بسيوني

حكم فيديو مساعد1: محمد يوسف

حكم فيديو مساعد2: أسامة السيد

حكم مساعد إحتياطي: شريف عبد الله.

ويشهد نهائي نسخة 2023 - 2024 لكأس مصر بطلا جديدا لأول مرة منذ 2008 - 2009.

ولأول مرة يغيب الأهلي أو الزمالك عن النهائي منذ نسخة 2008-2009 والتي شهدت مواجهة بين حرس الحدود وإنبي.

وكانت نسخة 2008 - 2009 قد توج بها فريق حرس الحدود لأول مرة في تاريخه قبل أن يحصد النسخة التالية.

وسيتوج بيراميدز أو زد بلقب كأس مصر للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وسيكون بطل النسخة الحالية من كأس مصر هو البطل رقم 13 في تاريخ المسابقة.

كأس مصر بيراميدز زد أحمد الغندور
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