مصدر من النادي الأهلي لـ في الجول يكشف حقيقة مفاوضات الدرعية لضم السولية

نفى مصدر من النادي الأهلي وجود مفاوضات لانتقال عمرو السولية إلى الدرعية السعودية.

عمرو السولية النادي : الأهلي الأهلي

ويتواجد الدرعية السعودي بدوري الدرجة الثانية هناك والمؤهل لدوري الدرجة الأولى والمعروف باسم دوري يلو.

بينما الدوري الممتاز في السعودية يسمى بدوري روشن.

وكشف مصدر من النادي الأهلي لـ FilGoal.com: "لم تحدث أي مفاوضات ولم نتلق أي عروض رسمية حتى الآن من نادي الدرعية السعودي، لضم عمرو السولية".

وتابع "إذا وصلنا عرض رسمي سيتم مناقشته حال أي عرض يصل لأي لاعب".

يضم فريق الدرعية بين صفوفه وليد عبد الله حارس مرمى نادي النصر السابق، وموسى ماريجا نجم بورتو والهلال السعودي السابق.

وكان عمرو السولية قد جدد تعاقده مع بداية الشهر الجاري لموسم آخر مع النادي الأهلي.

وانضم عمرو السولية البالغ من العمر 34 عاما لصفوف الأهلي في عام 2016 قادما من الشعب الإماراتي.

ومع الأهلي فاز السولية بالدوري المصري 6 مرات ودوري أبطال إفريقيا 4 مرات، والسوبر المصري 4 مرات والسوبر الإفريقي مرتين وكأس مصر 4 مرات، وحصل أيضا على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 3 مرات.