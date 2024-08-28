"أسد جديد في الجزيرة".. الأهلي يعلن ضم أشرف داري

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 - 20:02

كتب : رامي جمال

أشرف داري - الأهلي

أعلن الأهلي اليوم الأربعاء رسميا صفقته الصيفية الثالثة بانضمام أشرف داري قادما من بريست الفرنسي.

ووقع اللاعب على عقد يربطه بالأهلي لأربع سنوات.

وكان داري وصل إلى القاهرة صباح اليوم رفقة أمير توفيق مدير التعاقدات لإتمام عملية انتقاله لصفوف المارد الأحمر.

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وأصبح أشرف داري ثالث صفقات الأهلي بعد مواطنه المغربي يحيى عطية الله، والمدافع المصري يوسف أيمن.

اللاعب المغربي صاحب الـ25 عاما بدأ مسيرته في الوداد المغربي وانتقل منه إلى بريست الفرنسي في صيف عام 2022.

وأعير قلب الدفاع المغربي إلى شارلروا البلجيكي ستة أشهر خلال الموسم الماضي.

ولعب أشرف داري 7 مباريات بقميص منتخب المغرب وشارك في كأس العالم 2022 وسجل هدفا ضد كرواتيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وسبق وواجه أشرف داري الأهلي مرة وحيدة كانت في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 في المغرب والذي فاز به الوداد بهدفين دون رد.

كما أنه واجه الزمالك مرتين في الموسم ذاته من دوري الأبطال وفاز في المرتين بثلاثة أهداف لهدف وبهدف دون رد.

وكان زهير داري والد اللاعب قال سابقا لموقع "هسبورت" المغربي: "توصلت جميع الأطراف لاتفاق نهائي، ويُنتظر الإعلان عن التعاقد بعد المباراة المقبلة لبريست".

وأضاف "الأهلي قدم كل الضمانات للاعب وبريست، وحُسم الأمر، وبدأوا في الإجراءات الخاصة بإصدار التأشيرة، تمهيدا لوصول أشرف إلى القاهرة".

وأتم "3 أندية إسبانية حاولت ضم أشرف وهم خيتافي واريو فايكانو وإسبانيول، لكن المطالب المالية للفريق الفرنسي كانت كبيرة، والأهلي كان الوحيد القادر على تلبيتها".

جاء ذلك بعدما تحدث مصدر من الأهلي –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com قائلا: "توصلنا لاتفاق نهائي مع بريست الفرنسي لضم أشرف داري لمدة 4 مواسم".

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