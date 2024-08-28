تقرير: التعاون يطلب ضم فيرمينو من أهلي جدة
الأربعاء، 28 أغسطس 2024 - 19:08
كتب : FilGoal
يرغب التعاون السعودي في ضم البرازيلي روبرتو فيرمينو لاعب أهلي جدة.
روبيرتو فيرمينو
النادي : الأهلي
ويلعب فيرمينيو في صفوف أهلي جدة منذ الصيف الماضي قادما من ليفربول.
وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن التعاون طلب التعاقد مع فيرمينو لمدة موسم على سبيل الإعارة.
وأوضحت الصحيفة ذاتها ان التعاون ينتظر رد أهلي جدة بشان طلب استعارة فيرمينو.
ويسعى التعاون لضم النجم البرازيلي قبل خوض مناسفات البطولة المستحدثة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (دوري أبطال آسيا 2).
ولعب فيرمينو 34 مباراة في جميع المنافسات مع أهلي جدة، سجل خلالها 9 أهدف، وصنع 7 آخرين.
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