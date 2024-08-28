تقرير: التعاون يطلب ضم فيرمينو من أهلي جدة

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 - 19:08

كتب : FilGoal

فيرمينو - محمد عبد الشافي

يرغب التعاون السعودي في ضم البرازيلي روبرتو فيرمينو لاعب أهلي جدة.

ويلعب فيرمينيو في صفوف أهلي جدة منذ الصيف الماضي قادما من ليفربول.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن التعاون طلب التعاقد مع فيرمينو لمدة موسم على سبيل الإعارة.

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وأوضحت الصحيفة ذاتها ان التعاون ينتظر رد أهلي جدة بشان طلب استعارة فيرمينو.

ويسعى التعاون لضم النجم البرازيلي قبل خوض مناسفات البطولة المستحدثة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (دوري أبطال آسيا 2).

ولعب فيرمينو 34 مباراة في جميع المنافسات مع أهلي جدة، سجل خلالها 9 أهدف، وصنع 7 آخرين.

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