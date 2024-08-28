خبر في الجول - حرس الحدود يتمم اتفاقه مع إيزي إيميكا
الأربعاء، 28 أغسطس 2024 - 18:43
كتب : عمرو نبيل
اقترب نادي حرس الحدود من ضم النيجيري إيزي إيميكا لاعب المصري.
إيزي إيميكا
النادي : المصري
وينتهي عقد إيميكا مع المصري بنهاية الموسم الحالي.
وحسبما علم FilGoal.com فإن حرس الحدود أتم اتفاقه مع إيزي إيميكا لاعب المصري تمهيدا لضمه في صفقة انتقال حر.
وعاد حرس الحدود إلى الدوري الممتاز بعدما فاز بدورة الترقي متفوقا على أندية (الترسانة - سبورتنج - منتخب السويس).
إيميكا يلعب في صفوف المصري منذ صيف 2018 حين انتقل إليه قادما من النصر للتعدين.
إيميكا (30عاما) يمتلك مباراة دولية واحدة مع منتخب بلاده نيجيريا ترجع إلى عام 2013، وكان في قائمة النسور الخارقة بكأس القارات 2013.
ولعب النيجيري 148 مباراة مع المصري وسجل هدفين وصنع 5 بجميع المسابقات.
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