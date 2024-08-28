ريليفو: ريال مدريد يراقب فيرتز.. وموقف بايرن
الأربعاء، 28 أغسطس 2024 - 18:39
كتب : FilGoal
يراقب ريال مدريد موقف فلوريان فيرتز لاعب منتخب باير ليفركوزن ومنتخب ألمانيا مع فريقه لبحث إمكانية ضمه في الانتقالات الصيفية في عام 2025.
فلوريان فيرتز
النادي : باير ليفركوزن
وأوضحت شبكة "ريليفو" الإسبانية في تقرير لها أن ريال مدريد لن يكون وحيدا في سباق التعاقد مع فيرتز في ظل اهتمام بايرن ميونيخ بضمه.
ويملك فيرتز صاحب الـ21 عاما عقدا مع ليفركوزن ممتد حتى صيف عام 2027.
وخاض فيرتز مع باير ليفركوزن 154 مباراة سجل خلالهم 43 هدفا وصنع 50 آخرين.
ومع منتخب ألمانيا خاض 23 مباراة سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع أربعة.
وتوج اللاعب الألماني مع ليفركوزن بالدوري الألماني والكأس والسوبر المحلي.
كما ظفر بلقب يورو تحت 21 سنة مع منتخب ألمانيا في سنة 2020.
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