كرة سلة - الأهلي يدعم صفوفه بإبراهيم زهران

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 - 18:33

كتب : FilGoal

إبراهيم زهران - الأهلي كرة سلة

أعلن النادي الأهلي عن تدعيم صفوف فريق السلة للرجال بضم إبراهيم زهران الشهير بـ "بيبو".

وكشف الأهلي عن ضم اللاعب لمدة 4 سنوات مقبلة.

وكان زهران من ناشئين النادي الأهلي قبل أن ينتقل إلى دوري الجامعات الأمريكي.

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وأوضح خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي أن انضمام بيبو زهران لمدة 4 سنوات بعدما تم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بقيده في قائمة الفريق بالموسم الجديد.

وأشار العوضي إلى أن زهران يمثل إضافة كبيرة للفريق بعدما نال ثقة الجهاز الفني.

ويعتبر إبراهيم زهران هو الشقيق الأصغر عمرو زهران لاعب فريق الأهلي.

ويقود فريق سلة الأهلي، الإسباني أجوستي بوش بالموسم المقبل.

وسيكون الموسم المقبل هو الثالث للمدرب الإسباني مع الأهلي.

وفي موسمه الأول مع الأهلي فاز المدرب الإسباني بالدوري المصري وكأس مصر والبطولة العربية والدوري المرتبط والبطولة الإفريقية.

وقاد الإسباني أجوستي الأهلي في الموسم الماضي للفوز ببطولتي الدوري المرتبط والسوبر المصري.

ليكون مجموع بطولاته مع الأهلي 7 بطولات.

وخسر الفريق معه الدوري المصري وكأس مصر والبطولة العربية وبطولة إفريقيا.

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