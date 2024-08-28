في الجول يكشف سبب عدم حضور البركاوي لإتمام اتفاقه مع الزمالك

تعذر حضور المهاجم المغربي كريم البركاوي إلى القاهرة اليوم الثلاثاء لاتمام اتفاقه مع الزمالك.

كريم البركاوي النادي : الرائد الزمالك

وكان FilGoal.com قد أشار إلى أن الزمالك استخرج تأشيرة دخول البركاوي إلى مصر.

البركاوي كان المقرر وصوله إلى القاهرة اليوم الثلاثاء ولكنه اعتذر لمسؤولي الأبيض.

وحسبما علم FilGoal.com فإن كريم البركاوي اعتذر لمسؤولي الزمالك عن عدم الحضور اليوم إلى القاهرة بسبب مرض والده.

ومن المقرر أن يتفق مسؤولي الزمالك مع البركاوي على موعد جديد لتوقيع العقود وإتمام الصفقة.

وبات البركاوي لاعبا حرا بعد نهاية تعاقده مع الرائد السعودي.

وكان FilGoal.com قد أشار إلى توصل الزمالك لاتفاق مبدئي مع المهاجم المغربي لضمه في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع الرائد تمهيدا لإتمام المفاوضات في الأيام المقبلة.

اللاعب المغربي صاحب الـ28 عاما يستطيع اللعب كمهاجم وكجناح أيمن وأيسر.

وانضم البركاوي إلى الرائد قادما من حسنية أغادير المغربي في عام 2020.

ومع الرائد خاض كريم البركاوي 106 مباراة سجل خلالهم 51 هدفا وصنع سبعة آخرين.

ومع حسنية أغادير خاض البركاوي 149 مباراة سجل خلالهم 47 هدفا وصنع 14 آخرين.

وسبق وارتدى البركاوي قميص منتخب المغرب ثلاث مرات كانوا كلهم في كأس العرب 2021 في قطر.

وسجل خلال تلك المباريات هدفا جاء في شباك السعودية.