لأول مرة هذا الموسم.. إياد العسقلاني يشارك في فوز روستوف بـ كأس روسيا
الأربعاء، 28 أغسطس 2024 - 17:29
كتب : FilGoal
شارك إياد العسقلاني لأول مرة هذا الموسم مع روستوف الروسي.
وتعافي لاعب منتخب مصر الأولمبي من الإصابة التي تعرض لها بنهاية الموسم الماضي.
وخاض العسقلاني مواجهة روستوف ضد أورينبيرج كاملة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس روسيا.
وانتهت المباراة بفوز روستوف بنتيجة 1-0.
وسجل إيجور جولينكوف هدف روستوف الوحيد في اللقاء بالدقيقة 83.
ويحتل روستوف المركز الثاني برصيد 6 نقاط من 3 مباريات خلف لوكوموتيف موسكو الذي لعب مباراتين فقط.
ولم يخض إياد أي مباراة بقميص روستوف في الدوري الروسي حتى الآن.
ويحتل روستوف المركز الثامن برصيد 8 نقاط من 6 جولات.
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