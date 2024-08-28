تركي آل الشيخ: السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك بحضور 25 ألف مشجع

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 - 17:28

كتب : FilGoal

محمد هاني - حسام عبد المجيد - الأهلي ضد الزمالك نهائي كأس مصر

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية بعض من تفاصيل مواجهة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك.

ومن المقرر إقامة السوبر الإفريقي في المملكة العربية السعودية يوم 27 سبتمبر المقبل.

وكشف تركي آل الشيخ خلال مؤتمر صحفي خاص بموسم الرياض: "سيقام السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك على ملعب المملكة أرينا".

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وتابع "هذه أول مباراة بعد تجديد الملعب، وسيكون بطاقة استيعابية بنسبة 95% بحضور 25 ألف مشجع".

واختتم آل الشيخ تصريحاته "سيكون الملعب جاهزا لنادي الهلال مع مطلع شهر أكتوبر بسعة 27 ألف متفرج".

يذكر أن الأهلي هو بطل دوري أبطال إفريقيا، بينما الزمالك هو بطل كأس الكونفدرالية.

وكانت النسخة الأخيرة من البطولة قد أقيمت في المملكة العربية السعودية.

وانتصر اتحاد العاصمة الجزائري على الأهلي بنتيجة 1-0.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب السوبر الإفريقي برصيد 8 ألقاب ويليه الزمالك برصيد 4 ألقاب.

وخسر الأهلي لقب السوبر ثلاث مرات من قبل بينما خسره الزمالك مرة واحدة فقط.

السوبر الإفريقي الأهلي الزمالك
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