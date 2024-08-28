موندو ديبورتيفو: برشلونة يطلب ضم مدافع ليفركوزن

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 - 17:18

كتب : FilGoal

جمال موسيالا - ألمانيا - جوناثان تاه

ذكرت جريدة موندو ديبورتيفو أن برشلونة قدم عرضا رسميا إلى باير ليفركوزن من أجل ضم المدافع جوناثان تاه.

وأوضح التقرير أن العرض بقيمة 20 مليون يورو.

برشلونة ينافس بايرن ميونيخ على الصفقة، لكنه قد يفوز بها في ظل رغبة ليفركوزن في عدم تعزيز صفوف المنافس المباشر، حسب التقرير.

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قبل أسابيع، أفادت جريدة بيلد أن نادي باير ليفركوزن رفض أول عرض رسمي من بايرن ميونيخ للتعاقد مع جوناثان تاه، قبل أن تتجمد المفاوضات منذ فترة، وتتجدد قبل ساعات.

وأوضح التقرير وقتها أن العرض قيمته أقل من 20 مليون يورو.

وأعرب تاه عن رغبته في الانضمام إلى بايرن، لكن ليفركوزن لن يتخلى عنه بأقل من 40 مليون يورو، حسب التقرير.

وإذا لم يقدم بايرن عرضا مناسبا، فلن تكون هناك مفاوضات، حتى مع خطر خسارة اللاعب مجانا في العام المقبل.

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الشهر الماضي، أفادت صحيفة بيلد أن بايرن ميونيخ توصل لاتفاق شفهي مع جوناثان تاه لاعب باير ليفركوزن من أجل ضمه في الصيف.

ولا ينوي اللاعب تمديد عقده مع ليفركوزن إلى ما بعد 2025، وأبلغ ناديه برغبته في الانتقال إلى بايرن، حسب التقرير.

فالمدافع البالغ من العمر 28 عاما يظل في أعلى قائمة أولويات النادي البافاري لتدعيم خط الدفاع حسب بعض التقارير.

وحصل تاه على بطولة الدوري الألماني رفقة ليفركوزن تحت قيادة تشابي ألونسو مدرب الفريق في الموسم المنقضي.

وانتقل اللاعب الإيفواري الأصل إلى ليفركوزن في صيف 2015 قادما من هامبورج مقابل 9 ملايين ونصف.

باير ليفركوزن ليفربول جوناثان تاه
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