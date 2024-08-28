خبر في الجول - مودرن سبورت يتمم اتفاقه مع الجونة لضم مازن ياسر

توصل مودرن سبورت لاتفاق مع نادي الجونة للتعاقد مع لاعبه مازن ياسر.

وعلم FilGoal.com أن مودرن سبورت قد أتم اتفاقه مع الجونة لضم اللاعب مقابل 14 مليون جنيه.

وسيوقع اللاعب على عقد مع مودرن سبورت لمدة 5 سنوات.

الجناح الأيمن صاحب الـ 21 عاما يلعب مع الفريق الأول للجونة منذ بداية الموسم الماضي.

وشارك مازن مع الجونة خلال الموسم الماضي في 27 مباراة وخلالها سجل هدفا وصنع ثلاثة أهداف.

من هو مازن ياسر؟

يشغل مراكز الجناح الأيمن والأيسر وصانع الألعاب، ومن مواليد 2003.

بدأ مسيرته في أكاديمية الأهلي واستمر بها 4 أشهر فقط ثم خضع لاختبار الناشئين وانضم للفريق من 2010 وحتى 2016.

وانتقل للجونة واستمر معهم حتى 2021، حيث انتقل إلى هوراكان الإسباني ثم عاد للجونة مجددا.

ظهر لأول مرة الموسم الجاري مع الفريق منذ يناير 2024 واستطاع تسجيل أول أهدافه الرسمية في الدوري ضد فاركو.